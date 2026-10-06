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    Laçında daha üç su elektrik stansiyası inşa edilir

    Energetika
    • 06 oktyabr, 2026
    • 10:33
    Laçında daha üç su elektrik stansiyası inşa edilir

    "AzərEnerji" ASC Laçın rayonunda ümumi gücü 10,7 meqavat olan daha üç su elektrik stansiyasını inşa edir.

    "Report" "AzərEnerji"yə istinadən xəbər verir ki, Şəlvə çayının Laçın rayonundan keçən hissəsində tikilən 4,59 meqavatlıq "Seyidlər", 3,16 meqavatlıq "Bülövlü" və 2,93 meqavatlıq "Qoşasu" su elektrik stansiyalarının hər biri üçün suqəbuledici qurğular inşa olunub. Mürəkkəb dağlıq relyefdə stansiyalara suyun çatdırılması üçün ümumilikdə, 14,5 kilometr uzunluğunda derivasiya boru xətləri çəkilib.

    Hazırda hər üç stansiyada tikinti işləri yekunlaşmaq üzrədir. Stansiyalarda turbin və generatorların quraşdırılması həyata keçirilir. İşlərin yaxın aylarda başa çatdırılması nəzərdə tutulur.

    Qeyd edək ki, son 6 il ərzində "AzərEnerji" tərəfindən Laçın rayonunda ümumi gücü 72,6 meqavat olan 11 su elektrik stansiyası tikilərək istismara verilib. Yeni üç stansiyanın da istifadəyə verilməsi ilə rayonda fəaliyyət göstərən su elektrik stansiyalarının sayı 14-ə, ümumi gücü isə 83,3 meqavata çatacaq.

    Hazırda Laçın rayonunun 8-10 meqavatlıq elektrik tələbatı tam olaraq su elektrik stansiyalarında istehsal olunan "yaşıl enerji" hesabına qarşılanır. Tələbatdan artıq istehsal olunan elektrik enerjisi isə ölkənin vahid enerjisisteminə ötürülür.

    Laçında daha üç su elektrik stansiyası inşa edilir

    Laçında daha üç su elektrik stansiyası inşa edilir
    Laçında daha üç su elektrik stansiyası inşa edilir

    AzərEnerji ASC Şəlvə çayı Laçın
    MiniBoss
    MiniBoss

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