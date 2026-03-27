Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi auditor seçib
Energetika
- 27 mart, 2026
- 15:34
Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarına uyğun hazırlanması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "NR Proaudit" MMC olub.
Qalib şirkətə 8 201 manat ödəniləcək.
Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin 2024-cü il üzrə maliyyə hesabatlarının auditini "Abacus Audit and Consulting" MMC aparıb və bu xidmətlərə görə ona 5,8 min manat ödənilib.
16:02
Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 20 %-ə yaxın artırıbASK
16:00
Putin Dərbənddə Azərbaycan Musiqili Dram Teatrının açılışını edibXarici siyasət
15:58
"Atletiko" Xulian Alvaresi saxlamaq üçün maaşını artırmağa hazırdırFutbol
15:48
Təl-Əvivdə hava həyəcanı siqnalı işə salınıb, səmada partlayış səsləri eşidilibDigər ölkələr
15:43
Baba Əl-Bekay: Qarabağda dini abidələrin bərpası dərin hörmət doğururQarabağ
15:40
Minlərlə günahsız azərbaycanlı ermənilərin planlı soyqırımı siyasətinin qurbanı olub - RƏYDaxili siyasət
15:34
Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi auditor seçibEnergetika
15:27
Almaniyadan olan səyyah: Qarabağ tikinti işlərinin templəri və ənənələrin qorunması ilə heyran edirQarabağ
15:18