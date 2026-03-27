Агентство по регулированию энергетических вопросов выбрало аудитора

Агентство по регулированию энергетических вопросов подвело итоги объявленного открытого тендера на подготовку финансовой отчетности за 2025 год в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стало ООО NR Proaudit.

Компании-победителю будет выплачен 8 201 манат.

Аудит финансовой отчетности Агентства по регулированию энергетических вопросов за 2024 год проводило ООО Abacus Audit and Consulting, за эти услуги ему было выплачено 5,8 тыс. манатов.