Агентство по регулированию энергетических вопросов выбрало аудитора
Энергетика
- 27 марта, 2026
- 16:10
Агентство по регулированию энергетических вопросов подвело итоги объявленного открытого тендера на подготовку финансовой отчетности за 2025 год в соответствии с международными стандартами.
Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стало ООО NR Proaudit.
Компании-победителю будет выплачен 8 201 манат.
Аудит финансовой отчетности Агентства по регулированию энергетических вопросов за 2024 год проводило ООО Abacus Audit and Consulting, за эти услуги ему было выплачено 5,8 тыс. манатов.
