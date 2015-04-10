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    ​Dünya bazarında neft bahalaşıb

    Brent markalı neftin qiyməti 56,6 dollar/barelə çatıb

    Bakı. 10 aprel. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,73% yaxud 0,37 dollar bahalaşaraq 50,79 dollar təşkil edib.

    "Report"un verdiyi xəbərə görə, birjalarda "Brent"in qiymətində də artım müşahidə olunub. "Brent"in bir barelinin qiyməti 1,80% yaxud 1,02 dollar bahalaşaraq 56,57 dollara qalxıb.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 58 dollar/barel olacağı gözlənilir. 

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