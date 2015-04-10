​Нефть на мировом рынке подорожала

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 0,73%, или 0,37 доллара и составила 50,79 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах стоимость нефти марки Brent повысилась на 1,80%, или 1, 02 долларов и достигла отметки 56,57 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 58 долларов/баррель.