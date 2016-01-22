​Dünya bazarında neft 5%-ə qədər bahalaşıb

Bakı. 22 yanvar. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 1,18 dollar yaxud 4,16% bahalaşaraq 29,53 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 1,37 dollar və ya 4,91% bahalaşaraq 29,25 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2016-cı il üzrə neftin orta qiymətinin 31 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Tural İbadlıXəbərin müəllifi
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