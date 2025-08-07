BP-nin Azərbaycandakı yerli işçi sayı artıb

Haqqımızda

Energetika
7 avqust 2025 17:33
Bu ilin iyun ayının sonuna “BP-Azerbaijan” şirkətində çalışan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 2 395 nəfərə çatıb və bu rəqəmə müddətli müqavilə əsasında çalışan işçilər də daxildir.

Bu barədə “Report” “BP-Azerbaijan” şirkətinin bu ilin ilk yarımili üzrə biznesə dair yaydığı məlumata istinadən xəbər verir.

Yerli işçilərin sayı 2024-cü ilin birinci yarısı ilə müqayisədə 9 nəfər və ya 0,4 % artıb. Həmin dövrdə bu göstərici 2 386 nəfər təşkil edirdi.

Şirkət bildirir ki, 2018-ci ilin ortalarından etibarən BP-nin ixtisaslı işçi heyətinin 90 %-i, ixtisassız heyətin isə 100 %-i yerli kadrlardan ibarətdir.

BP gələcəkdə də təlim və inkişaf proqramlarını optimallaşdıraraq, yüksək ixtisaslı yerli kadrların hazırlanmasına töhfə vermək məqsədilə dövlət və özəl sektorun təşəbbüslərində fəal iştirakını davam etdirəcək.

