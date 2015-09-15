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    Dünya bazarında neft ucuzlaşıb

    Brent markalı neftin qiyməti 46,4 dollar/barelə düşüb

    Bakı. 15 sentyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,63 dollar yaxud 1,41% azalaraq 44,0 dollar təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neftin qiyməti də 3,68% yaxud 1,17 dollar azalaraq 46,37 dollar/barel olub.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 51 dollar/barel olacağı gözlənilir.

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