Dünya bazarında neft ucuzlaşıb

https://report.az/storage/news/4b300ab8b2923f174f4bf01b4a832c50/07e165b4-2af5-47a4-b3a2-6b8295f07d72_292.jpg
Bakı. 15 sentyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,63 dollar yaxud 1,41% azalaraq 44,0 dollar təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neftin qiyməti də 3,68% yaxud 1,17 dollar azalaraq 46,37 dollar/barel olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 51 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi