Azərbaycanda "İstilik enerjisindən istifadə Qaydaları" təsdiq edilib
- 04 may, 2026
- 17:59
Nazirlər Kabineti "İstilik enerjisindən istifadə Qaydaları"nı təsdiq edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, İstilik enerjisindən istifadə Qaydaları"nda Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminin xidmət kanalı üzərindən paylayıcının informasiya sistemi vasitəsilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan prosedurların təşkili təmin edilənədək həmin prosedurlar birbaşa, poçt və ya elektron poçt vasitəsilə həyata keçirilir.
"İstilik enerjisindən istifadə Qaydaları"nda həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan prosedurlar tikintiyə icazə icraatı çərçivəsində tikinti obyektlərinin şəbəkəyə qoşulması ilə əlaqədar layihənin və texniki şərtlərin verilməsinə münasibətdə şəhərsalma və tikinti fəaliyyətinin vahid informasiya təminatı sistemi vasitəsilə elektron qaydada həyata keçirilir.
"Azəristiliktəchizat" ASC "İstilik enerjisindən istifadə Qaydaları"nda nəzərdə tutulan paylayıcının müvafiq informasiya sisteminin formalaşdırılmasını doqquz ay müddətində təmin etməlidir.
1 noyabr – 1 may tarixlərində istilik verilməsi nəzərdə tutulan ərazilərin siyahısı aşağıdakı kimi müəyyən edilib:
1. Ağsu rayonu
2. Ağstafa rayonu
3. Balakən rayonu
4. Daşkəsən rayonu
5. Gədəbəy rayonu
6. Xaçmaz rayonu
7. Xankəndi şəhəri
8. İsmayıllı rayonu
9. Kəlbəcər rayonu
10.Qax rayonu
11.Qazax rayonu
12.Qəbələ rayonu
13.Quba rayonu
14.Qusar rayonu
15.Laçın rayonu
16.Lerik rayonu
17.Naxçıvan Muxtar Respublikası
18.Oğuz rayonu
19.Siyəzən rayonu
20.Şamaxı rayonu
21.Şabran rayonu
22.Şəki şəhəri
23.Şuşa rayonu
24.Tovuz rayonu
25.Yardımlı rayonu
26.Zaqatala rayonu