    Azərbaycanda "İstilik enerjisindən istifadə Qaydaları" təsdiq edilib

    Energetika
    • 04 may, 2026
    • 17:59
    Azərbaycanda İstilik enerjisindən istifadə Qaydaları təsdiq edilib

    Nazirlər Kabineti "İstilik enerjisindən istifadə Qaydaları"nı təsdiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, İstilik enerjisindən istifadə Qaydaları"nda Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminin xidmət kanalı üzərindən paylayıcının informasiya sistemi vasitəsilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan prosedurların təşkili təmin edilənədək həmin prosedurlar birbaşa, poçt və ya elektron poçt vasitəsilə həyata keçirilir.

    "İstilik enerjisindən istifadə Qaydaları"nda həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan prosedurlar tikintiyə icazə icraatı çərçivəsində tikinti obyektlərinin şəbəkəyə qoşulması ilə əlaqədar layihənin və texniki şərtlərin verilməsinə münasibətdə şəhərsalma və tikinti fəaliyyətinin vahid informasiya təminatı sistemi vasitəsilə elektron qaydada həyata keçirilir.

    "Azəristiliktəchizat" ASC "İstilik enerjisindən istifadə Qaydaları"nda nəzərdə tutulan paylayıcının müvafiq informasiya sisteminin formalaşdırılmasını doqquz ay müddətində təmin etməlidir.

    1 noyabr – 1 may tarixlərində istilik verilməsi nəzərdə tutulan ərazilərin siyahısı aşağıdakı kimi müəyyən edilib:

    1. Ağsu rayonu

    2. Ağstafa rayonu

    3. Balakən rayonu

    4. Daşkəsən rayonu

    5. Gədəbəy rayonu

    6. Xaçmaz rayonu

    7. Xankəndi şəhəri

    8. İsmayıllı rayonu

    9. Kəlbəcər rayonu

    10.Qax rayonu

    11.Qazax rayonu

    12.Qəbələ rayonu

    13.Quba rayonu

    14.Qusar rayonu

    15.Laçın rayonu

    16.Lerik rayonu

    17.Naxçıvan Muxtar Respublikası

    18.Oğuz rayonu

    19.Siyəzən rayonu

    20.Şamaxı rayonu

    21.Şabran rayonu

    22.Şəki şəhəri

    23.Şuşa rayonu

    24.Tovuz rayonu

    25.Yardımlı rayonu

    26.Zaqatala rayonu

    Nazirlər Kabineti Əli Əsədov İstilik enerjisi

