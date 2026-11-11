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    Azərbaycan neftinin qiyməti 100 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    • 11 noyabr, 2026
    • 09:30
    Azərbaycan neftinin qiyməti 100 dollardan aşağı düşüb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 1,5 ABŞ dolları və ya 1,49 % azalaraq 99,4 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin yanvar fyuçerslərinin qiyməti 90,56 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 1,05 ABŞ dolları və ya 1,09 % azalaraq 95,13 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 35,3 %-dir.

    Neftin qiyməti Azeri Light markalı Azərbaycan xam nefti Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ABŞ dolları Türkiyə Cümhuriyyəti Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlar bloku
    Цена азербайджанской нефти опустилась ниже $100 за баррель
    Azerbaijan's Azeri Light crude falls below $100 per barrel
    44 filmi
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