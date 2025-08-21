Avropada təbii qazın qiyməti artıb

Avropada təbii qazın birja qiymətləri cümə axşamı səhər saatlarında təxminən 1 % artıb.
“Report” xəbər verir ki, bu, ICE London birjasının məlumatlarından bəlli olub.
TTF indeksi (Avropanın Nidelandda yerləşən ən böyük habı) üzrə sentyabr fyuçersləri 1 000 kubmetr üçün 386,9 ABŞ dolları (+0,7 %) səviyyəsində ticarətə başlayıb. Daha sonra qiymət 1 000 kubmetr üçün 389,2 ABŞ dolları (+1,3 %) təşkil edib. Kotirovkaların dinamikası əvvəlki ticarət gününün hesablaşma qiymətinə (1 000 kubmetr üçün 384,3 ABŞ dolları) əsaslanır.
Çərşənbə günü Avropada təbii qazın birja qiyməti təxminən 3 % artıb.