Haqqımızda

Avropada təbii qazın qiyməti artıb

Avropada təbii qazın qiyməti artıb Avropada təbii qazın birja qiymətləri cümə axşamı səhər saatlarında təxminən 1 % artıb.
Energetika
21 avqust 2025 11:12
Avropada təbii qazın qiyməti artıb

Avropada təbii qazın birja qiymətləri cümə axşamı səhər saatlarında təxminən 1 % artıb.

“Report” xəbər verir ki, bu, ICE London birjasının məlumatlarından bəlli olub.

TTF indeksi (Avropanın Nidelandda yerləşən ən böyük habı) üzrə sentyabr fyuçersləri 1 000 kubmetr üçün 386,9 ABŞ dolları (+0,7 %) səviyyəsində ticarətə başlayıb. Daha sonra qiymət 1 000 kubmetr üçün 389,2 ABŞ dolları (+1,3 %) təşkil edib. Kotirovkaların dinamikası əvvəlki ticarət gününün hesablaşma qiymətinə (1 000 kubmetr üçün 384,3 ABŞ dolları) əsaslanır.

Çərşənbə günü Avropada təbii qazın birja qiyməti təxminən 3 % artıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Gas prices in Europe rise by 1%
Rus versiyası Цены на газ в Европе выросли на 1%

Ən vacib xəbərlər

İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib
İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib
21 avqust 2025 11:59
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
20 avqust 2025 16:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi