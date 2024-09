AEBA-nın baş direktoru: Azərbaycanla güclü əməkdaşlığımız davam edir

"COP28-də qəbul olunmuş nüvə enerjisinin sürətləndirilməsi qərarına əsaslanaraq, indi biz Bakıda keçiriləcək COP29-u gözləyirik".

"Report" xəbər verir ki, bu fikirlər Atom Enerji üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) baş direktoru Rafael Qrossinin "X" səhifəsindəki paylaşımında yer alıb.

"Dayanıqlı enerji gələcəyi istiqamətində irəliləyərkən Azərbaycanla güclü əməkdaşlığımız da davam edir", - Qrossi qeyd edib.