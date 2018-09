Most popular names in Azerbaijan for newborns in January announced - LIST

Baku. 7 February. REPORT.AZ/ Most popular names for newborns in Azerbaijan in January were revealed.

Report informs citing the Ministry of Justice, last month baby boys mostly named Yusif (101), Ali (60), Mahammad (51), Omar (49), Ughur (43), Huseyn (41), Murad (38), Tunar (36), Aykhan (31), Umid (25), Hasan (22), Ibrahim (22), Kanan (21), Ramal (18), Raul (18).

Farid, Nijat, Javid, Fuad, Ismayil, Mahammadali, Rza, Sadig, Emil, Nurlan, Farid, Nihat, Javidan, Onur, Mehdi, Rasul, Said, David, Ilkin, Islam, Nihad, Rustam, Tunjay, Vagif, Yunis, Emin, Abalfaz, Eldar, Abbas, Amin, Adil, Nuran, Ravan, Rovshan, Sanan, Sarkhan, Subhan, Suleyman, Tamerlan, Turan, Adam, Eljan, Akbar, Elgun, Nahid, Rafig, Rashad, Roman, Royal, Ulvi, Vali, Elkhan, Ahmad, Javidan, Bakhtiyar, Altay, Abdulla, Amirkhan, Fateh, Hamid, Imran, Isa, Kamal, Kamil, Mikayil, Nazim, Polad, Ramiz, Rauf, Rahman, Renat, Ruslan, Sahib, Shahin, Shakir, Sardar, Toghrul, Umid, Yagub, Yusuf, Ziya, Abuzar, Aghaverdi, Alim, Arif, Anar, Amir also prevailed.

Baby girls mostly named Zahra (76), Nuray (58), Aylin (50), Malak (49), Zeynab (49), Maryam (48), Fatima (43), Daniz (38), Damla (33), Khadija (31), Leyla (30), Madina (28), Ayan (27), Gulay (27), Sama (27), Inji (26).

In addition, last month girls mostly named Ayla, Fidan, Nigar, Banu, Nilay, Aysu, Farida, Aydan, Asma, Sunay, Nargiz, Nur, Rugayya, Sevinj, Sofiya, Yaghmur, Asmar, Dilak, Humay, Miray, Narmin, Ayshan, Aysun, Bahar, Jamila, Asmanur, Firuza, Duyghu, Asnad, Lala, Laman, Mehin, Nazli, Nazrin, Rahima, Sara, Sabina, Saida, Yegana, Esra, Esma, Emiliya, Amina, Elif, Aytaj, Aynur, Aida, Irada, Malahat, Naila, Nazli, Nurana, Gumru, Seljan, Shams, Sevda, Sevgi, Solmaz, Sunay, Zuleykha, Zumrud, Amira, Asya, Aybaniz, Aisha, Aysel, Basti, Banovsha, Banuchichak, Ayna, Busra, Darya, Jeyla, Elay, Fatma, Gulara, Gular, Gulnur, Gunel, Gunash, Hanifa, Hijran, Konul, Mehri.