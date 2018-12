Date of Turkish President's visit to France announced

2 November, 2018 13:10

© REUTERS/Umit Bektas https://report.az/storage/news/876a5208acc1629bef8864833cc6a657/460485d3-7453-450e-a9c2-59bda28bd66c_292.jpg Baku. 2 November. REPORT.AZ/ Turkish President Recep Tayyip Erdoğan will pay an official visit to France on November 10-11, Report informs citing Hurriyet.