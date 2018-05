Islamic Games: Competitions in 7 kinds of sports kick off today

Baku. 19 May. REPORT.AZ/ Competitions in 7 kinds of sports will be held today at Baku 2017 the 4th Islamic Solidarity Games.

Report informs, next competitions will be held in Athletics/para-athletics and diving.

The first sets of medals will be awarded in table tennis and wrestling.

Notably, Azerbaijan now has total of 116 medals. Of these, 59 gold, 33 silver and 24 bronze.

Athletics

Men

4x100 meter relay: Qualifying phase. Azerbaijan (Kamran Askerov, Nazim Babayev, Ilham Iksanov, Eugene Kasilov, Ramiz Melikov, Rahib Mammadov

Javelin throw: Final. Orkhan Gasimov

Long jump: Final. Orkhan Aslanov, Nazim Babayev

High jump: Final. Azer Ahmadov

400 meters T12: Qualifying round: Ulvi Shikhaliyev, Elmir Dzhabrailov

4x100 meter relay (T11 / T12 / T13): Final. Azerbaijan (Zeynal Miskerli, Kamil Aliyev, Elmir Dzhabrailov, Nurlan Ibrahimov, Timur Gasimov, Elchin Muradov)

Women

Hammer throw: Final. Hanna Skidan

200 meters T12: Qualifying phase. Elena Cebanu, Irada Aliyeva

1,500 meters: Final. Anastasiya Komarova

4x100 meter relay: Final. Azerbaijan (Nazan Azməmmədli, Zakiyya Hasanova, Alyona Kheyrutdinova, Yelena Pekhtıryova, Valeria Hasanova)

Baku Olympic Stadium

Basketball 3X3

Men

Group A

16:30. Turkey - Turkmenistan

17:00. Saudi Arabia - Azerbaijan

18:30. Turkmenistan - Pakistan

19:00. Saudi Arabia - Turkey

20:00. Azerbaijan - Pakistan

Points position: Saudi Arabia - 4, Azerbaijan - 4, Turkey - 2, Turkmenistan - 0, Pakistan - 0.

Group B

11:00. Indonesia - Cote d'Ivoire

11:30. Mali - Qatar

12:30. Cote d'Ivoire - Jordan

13:00. Mali - Indonesia

13:30. Qatar - Jordan

Points position: Qatar - 4, Mali - 2, Indonesia - 2, Cote d'Ivoire - 2, Jordan - 0.

Women

Group A

10:00. Turkmenistan - Algeria

10:30. Mali - Azerbaijan

12:00. Mali - Turkmenistan

Points position: Azerbaijan - 4, Mali - 2, Algeria - 0, Turkmenistan - 0.

Group B

15:30. Indonesia - Syria

16:00. Palestine - Turkey

17:30. Syria - Pakistan

18:00. Palestine - Indonesia

19:30. Turkey - Pakistan

Points position: Turkey - 4, Syria - 2, Indonesia - 2, Palestine - 2, Pakistan - 0.

basketball Arena

Diving

Men

Synchronized 3-meter Springboard Final. Artem Danilov - Dmitry Sorokin

Women

10-meter platform: Qualifying phase. Olga Bıkovskaya

Baku Aquatics Center

Table tennis

Women

Individual semi-final

10:00. Miao Wang (Azerbaijan) - Melek Hu (Turkey)

11:00. Ninq jing - Sahsavari Neda (Iran)

"Sarhadchi" Sport Olympic Center

Tennis

Women

individual

1/8. Umayra Hashimova - Jahan Bayramova (Turkmenistan)

Baku Tennis Academy

Volleyball

Men

Group A

10:00. Turkey – Palestine

12:30. Turkmenistan - Pakistan

Points position: Azerbaijan - 11 points (4 games), Turkey - 6 (3), Pakistan - 4 (3), Turkmenistan - 3 (3), Palestine - 0 (3).

Group B

17:00. Qatar - Morocco

19:30. Algeria - Saudi Arabia

Points position: Iran - 12 points (4 games), Algeria - 6 (3), Qatar - 3 (3), Morocco - 3 (3), Saudi Arabia - 0 (3).

Baku Crystal Hall-1

Free-style wrestling

57 kg

1/4 final. Mahir Amiraslanov - Roland Tambi Nforsonq (Cameroon)

65 kg

1/8. Muhammad Muslimov - Asi Innosent Abbe (Cote d'Ivoire)

74 kg

1/8. Jabrayil Hasanov - Peyman Yarəhmədi (Iran)

97 kg

1/4 final. Nurmaqomed Hajiyev - Yusup Melejayev (Turkmenistan)

The Heydar Aliyev Sports Arena.