Islamic Games: 9 of 10 Azerbaijani judokas reach final

Baku. 13 May. REPORT.AZ/ Judo tournament of “Baku 2017” 4th Islamic Solidarity Games started. Report informs, 4 male and 6 female judokas of Azerbaijan got onto tatami on first day of the tournament.

9 judokas reached final. Among men Orkhan Safarov, Nijat Shikhalizade, Rustam Orujov and Hidayat Heydarov, among women Aisha Gurbanli, Bazarragcha Erdenabat, Nezaket Azizova, Kifayet Gasimova and Khanim Huseynova defeated all their opponents. Orujov and Heydarov among male, Erdenabat and Azizova among female will meet with each other at final matches. Ichinkhorlo Munskhtseyev will fight for bronze medal.

Judo

Men

60 kg

1/4 final. Orkhan Safarov - Ali Khusrov (Yemen) – ippon in 48 seconds

1/2 final. Orkhan Safarov - Otar Bestayev (Kyrgyzstan)

FINAL. Orkhan Safarov - Bekir Özlü (Turkey)

66 kg

1/4 final. Nijat Shikhalizade - Eysa Majrashi (Saudi Arabia) – golden score win

1/2 final. Nijat Shikhalizade - Alireza Khojasti (Iran) – ippon in 3 minutes 24 seconds

FINAL. Nijat Shikhalizade - Houd Zurdani (Zurdani)

73 kg

1/8 final. Rustam Orujov - Behruzi Khojazoda (Tajikistan) – ippon in 2 minutes 45 seconds

1/4 final. Rustam Orujov - Yunis Odat Eyal Salman (Jordan) - ippon in 1 minutes 54 seconds

1/2 final. Rustam Orujov - Hasan Vanlıoğlu (Turkey)

1/8 final. Rustam Orujov - Frederik Adebayo Olimpio (Togo) - ippon in 68 seconds

1/4 final. Hidayat Heydarov - Bekadil Shaymerdenov (Kazakhstan) – golden score win

1/2 final. Hidayat Heydarov - Giyosjon Boboyev (Uzbekistan) – ippon in 55 seconds

FINAL. Hidayat Heydarov - Rustam Orujov

Women

48 kg

Semifinal. Aisha Gurbanli - Ayah Kitaneh (Jordan) – ippon in 44 seconds

1/4 final. Bazarragcha Erdenebat - Saltanat Sultanbekova (Kazakhstan) – ippon in 3 minutes 14 seconds

1/2 final. Bazarragcha Erdenebat - Vafa Idrissi Shorfi (Morocco) – ippon in 3 minutes 38 seconds ippon

FINAL. Aisha Gurbanli - Bazarragcha Erdenebat

52 kg

1/4 final. Nezaket Azizova - Ester Korin Evala Bondim (Gabon) - ippon in 49 seconds

1/2 final. Nezaket Azizova - Diyora Keldiyorova (Uzbekistan) – golden score winn

Final. Nezaket Azizova - Irem Korkmaz (Turkey)

57 kg

1/8 final. Ichinkhorlo Munkhtsedev - Hadil Elalmi (Jordan)

1/4 final. Ichinkhorlo Munkhtsedev - Ratiba Tariket (Algeria) – defeat in 53 seconds

Consolation match. Ichinkhorlo Munkhtsedev - Amangul Allanazarova (Uzbekistan) – ippon in 2 minutes 23 seconds

Bronze medal match. Ichinkhorlo Munkhtsedev - Zuleykha Abzetta Dabon (Côte d'Ivoire)

1/8 final. Kifayet Gasimova - Yusra Albuhayri (Marocco) – ippon in 1 minute

1/4 final. Kifayet Gasimova - Kseniya Beldyagina (Kyrgyzstan) – ippon in 2 minutes 34 seconds

1/2 final. Kifayet Gasimova - Zuleyxa Abzetta Dabon (Kot dİvuar) - win

FINAL. Kifayet Gasimova - Ratiba Tariket (Algeria)

63 kg

1/4 final. Khanim Huseynova - Ayna Jumakuliyeva (Turmenistan) – ippon in 1 minute 29 seconds

1/2 final. Khanim Huseynova - Meryem Byaui (Tunis) - win

FİNAL. Khanim Huseynova - Büsra Katipoğlu (Turkey)

Notably, final fights of Judo tournament will start at 18:10 at Heydar Aliyev Arena.