Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan (12.03.2015)

12 March, 2015 10:07

https://report.az/storage/news/246dd17a8d24d239f7843dfe9a90cd90/c5240e47-28a6-4bbf-8d2b-28f1f7e8e0f6_292.jpg Baku.12 March. REPORT.AZ/ 1 USD 1.0489 AZN 1 EUR 1.1023 AZN 1 RUR 0.0170 AZN 1 AUD 0.7972 AZN 1 ARS 0.1195 AZN 100 BYR 0.0069 AZN 1 BRL 0.3350 AZN 1 AED 0.2856 AZN 1 ZAR 0.0855 AZN 100 KRW 0.0930 AZN 1 CZK 0.0404 AZN 100 CLP 0.1644 AZN 1 CNY 0.1675AZN 1 DKK 0.1479 AZN 1 GEL 0.4800AZN 1 HKD 0.1351AZN 1 INR 0.0168AZN 1 GBP 1.5860AZN 100 IDR 0.0079AZN 100 IRR 0.0038 AZN 1 SEK 0.1212AZN 1 CHF 1.0366AZN 1 ILS 0.2596AZN 1 CAD 0.8226AZN 1 KWD 3.4977AZN 1 KZT 0.0057 AZN 1 KGS 0.0170AZN 100 LBP 0.0698 AZN 1 MYR 0.2842AZN 1 MXN 0.0678AZN 1 MDL 0.0567 AZN 1 EGP 0.1375 AZN 1 NOK 0.1275AZN 100 UZS 0.0424 AZN 1 PLN 0.2674 AZN 1 SGD 0.7570AZN 1 SAR 0.2797 AZN 1 SDR 1.4424 AZN 1 TRY 0.4016AZN 1 TWD 0.0331 AZN 1 TJS 0.1915AZN 1 TMT 0.2997 AZN 1 UAH 0.0477 AZN 100 JPY 0.8631AZN 1 NZD 0.7671AZN 1 XAU 1206.2350 AZN 1 XAG 16.1740 AZN 1 XPT 1177.9147 AZN 1 XPD 835.9733 AZN