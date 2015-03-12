Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.03.2015)

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0489
|1 Евро
|1.1023
|1 Российский рубль
|0.0170
|1 Австралийский доллар
|0.7972
|1 Аргентинское песо
|0.1195
|100 Белорусских рублей
|0.0069
|1 Бразильский реал
|0.3350
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2856
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0855
|100 Вон Республики Корея
|0.0930
|1 Чешская крона
|0.0404
|100 Чилийских песо
|0.1644
|1 Китайский юань
|0.1675
|1 Датская крона
|0.1479
|1 Грузинский лари
|0.4800
|1 Гонконгский доллар
|0.1351
|1 Индийская рупия
|0.0168
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5660
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1212
|1 Швейцарский франк
|1.0366
|1 Израильский шекель
|0.2596
|1 Канадский доллар
|0.8226
|1 Кувейтский динар
|3.4977
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0170
|100 Ливанских фунтов
|0.0698
|1 Малазийский ринггит
|0.2842
|1 Мексиканское песо
|0.0678
|1 Молдавский лей
|0.0567
|1 Египетский фунт
|0.1375
|1 Норвежская крона
|0.1275
|100 Узбекских сум
|0.0424
|1 Польский злотый
|0.2674
|1 Сингапурский доллар
|0.7570
|1 Саудовский риял
|0.2797
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4424
|1 Турецкая лира
|0.4016
|1 Тайваньский доллар
|0.0331
|1 Таджикский сомони
|0.1915
|1 Новый туркменский манат
|0.2997
|1 Украинская гривна
|0.0477
|100 Японских йен
|0.8631
|1 Новозеландский доллар
|0.7671
|Золото (1 унция)
|1206,2350
|Серебро (1 унция)
|16,1740
|Платина (1 унция)
|1177,9147
|Палладий (1 унция)
|835,9733
Tural İbadlıАвтор новости