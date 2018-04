Main indicators of world commodity, stock and currency markets (30.06.2017)

30 June, 2017 10:16

Baku. 30 June. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year

Commodity Brent (dollar/barrel) 47,42 0,11 -9,4 WTI (dollar/barrel) 44,93 0,19 -8,79 Gold (dollar/ounce) 1245,8 -3,3 95,8 Indices Dow-Jones 21 287,03 -167,58 1 524,43 S&P 500 2 419,7 -20,99 180,87 Nasdaq 6 144,35 -90,06 761,24 Nikkei 19 979,51 -150,9 865,14 Dax 12 416,19 -231,08 935,13 FTSE 100 7 350,32 -37,48 207,49 CAC 40 INDEX 5 154,35 -98,55 292,04 Shanghai Composite 3 188,063 14,863 84,423 Bist 100 100 190,3 -427,37 22 051,66 RTS 999,35 -3,48 -152,98 Currency USD/EUR 1,1441 0,0063 0,0925 USD/GBP 1,3007 0,0081 0,0669 JPY/USD 112,18 -0,12 -7,11 RUB/USD 59,4193 0,1643 -1,8537 TRY/USD 3,5271 0,0144 -0,0006 CNY/USD 6,787 -0,0128 -0,158