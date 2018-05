Main indicators of world commodity, stock and currency markets (25.09.2017)

26 September, 2017 10:23

Baku. 26 September. REPORT.AZ/ Last price Compared to beginning of previous day's price Compared to beginning of year

Commodity

Brent (dollar/barrel) 59,02 2,16 2,2 WTI (dollar/barrel) 52,22 1,56 -1,5 Gold (dollar/ounce) 1 311,5 11 161,5 İIndices Dow-Jones 22 296,09 -53,5 2 533,49 S&P 500 2 496,66 -5,56 257,83 Nasdaq 6 370,59 -56,33 987,48 Nikkei 20 325,71 29,26 1 211,34 Dax 12 594,81 2,46 1 113,75 FTSE 100 7 301,29 -9,35 158,46 CAC 40 INDEX 5 267,13 -14,16 404,82 Shanghai Composite 3 341,55 -10,98 237,91 BIST 100 102 270,17 -1852,68 24 131,51 RTS 1 130,54 7,3 -21,79 Currency USD/EUR 1,1848 -0,0103 0,1332 USD/GBP 1,3466 -0,0038 0,1128 JPY/USD 111,73 -0,26 -7,56 RUB/USD 57,5488 0,0459 -3,7242 TRY/USD 3,5496 0,0537 0,0219 CNY/USD 6,6215 0,0314 -0,3235