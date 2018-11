Main indicators of world commodity, stock and currency markets (18.09.2018)

18 September, 2018 09:35

Commodity Last price Compared to previous day's price Compared to the beginning of the year Brent (dollar/barrel) 78.05 - 0.04 11.18 WTI (dollar/barrel) 68.91 - 0.08 8.49 Gold (dollar/ounce) 1205.8 4.7 - 103.5 Indicator Dow-Jones 26062.12 - 92.55 1342.9 S&P 500 2888.8 - 16.18 215.19 Nasdaq 7895.79 - 114.25 992.4 Nikkei 23463.4 368.73 698.46 Dax 12096.41 - 27.92 - 821.23 FTSE 100 7302.1 - 1.94 - 385.67 CAC 40 INDEX 5348.87 - 3.7 36.31 Shanghai Composite 2651.79 - 29.85 - 655.38 Bist 100 94347.66 - 411.98 - 20 985.34 RTS 1099.5 4.77 - 54.93 Currency USD/EUR 1.1683 0.0058 - 0.0322 USD/GBP 1.3157 0.0089 - 0.0356 JPY/USD 111.85 - 0.21 - 0.84 RUB/USD 68.0896 - 0.0742 10.4007 TRY/USD 6.3131 0.1441 2.5149 CNY/USD 6.857 - 0.0105 0.3502