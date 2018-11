Main indicators of world commodity, stock and currency markets (18.07.2017)

Brent crude oil now makes 46,42 USD/barrel

18 July, 2017 10:16

https://report.az/storage/news/8b48298974420a81dbf01e66616883b6/65a7a200-eb9e-48e8-949b-d185d7a8d2f2_292.jpg Bakı. 18 July. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent oil (dollar/barrel) 48,42 -0,6 -8,4 WTI oil (dollar/barrel)

46,02 -0,52 -7,7 Gold (dollar/ounce) 1 233,7 6,2 83,7 Indices Dow-Jones 21 629,72 -8,02 1 867,12 S&P 500 2 459,14 -0,13 220,31 Nasdaq 6 314,43 1,96 931,32 Nikkei 20 012,86 -106 898,49 Dax 12 587,16 -44,56 1 106,1 FTSE 100 7 404,13 25,74 261,3 CAC 40 INDEX 5 230,17 -5,14 367,86 Shanghai Composite 3 176,465 -45,952 72,825 Bist 100 106 217 1041,3 28 078,34 RTS 1 039,34 -4,93 -112,99 Currency USD/EUR 1,1478 0,0008 0,0962 USD/GBP 1,3055 -0,0043 0,0717 JPY/USD 112,63 0,1 -6,66 RUB/USD 59,3391 0,3262 -1,9339 TRY/USD 3,5285 -0,0096 0,0008 CNY/USD 6,77 -0,0053 -0,175