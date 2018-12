Main indicators of world commodity, stock and currency markets (18/02/2017)

Brent oil now makes 55,82 USD/barrel

18 February, 2017 10:41

Baku. 18 February. REPORT.AZ/

Compared to beginning of year Currency Brent oil (USD/barrel) 55,81 0,16 -1,01 WTI crude (USD/barrel) 53,4 0,04 -0,32 Gold (USD/ounce) 1239,1 -2,5 89,1 Indices Dow-Jones 20624,05 4,28 861,45 S&P 500 2351,16 3,94 112,33 Nasdaq 5838,58 23,68 455,47 Nikkei 19234,62 3,85 120,25 Dax 11757,02 -0,22 275,96 FTSE 100 7299,96 22,04 157,13 CAC 40 INDEX 4867,58 -31,88 5,27 Shanghai Composite 3202,075 -27,544 98,435 Bist 100 88830,41 643,55 10691,75 RTS 1152,21 -23,9 -0,12 Currency USD/EUR 1,0616 -0,0058 -0,99 USD/GBP 1,2412 -0,0077 0,0074 JPY/USD 112,84 -0,4 -6,45 RUB/USD 58,2915 0,6761 -2,9815 TRY/USD 3,6309 -0,0365 0,1032 CNY/USD 6,8665 0,0135 -0,0785

