Main indicators of world commodity, stock and currency markets (12.04.2017)

12 April, 2017 10:06

Baku. 12 April. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day price Compared to beginning of year Commodity Brent (USD/barrel) 56,39 0,16 -0,43 WTI (USD/barrel) 53,54 0,14 -0,18 Gold (USD/ounce) 1 277,55 3,35 127,55 Indices Dow-Jones 20 651,30 -6,72 888,7 S&P 500 2 353,78 -3,38 114,95 Nasdaq 5 866,77 -14,15 483,66 Nikkei 18 505,50 -242,37 -608,87 Dax 12 139,35 -61,17 658,29 FTSE 100 7 365,50 16,56 222,67 CAC 40 INDEX 5 101,86 -5,59 239,55 Shanghai Composite 3 282,7 -6,27 179,6 Bist 100 90 904,49 -335,96 12 765,83 RTS 1 091,08 6,82 -61,25 Currency USD/EUR 1,0606 0,0002 0,009 USD/GBP 1,2483 -0,0007 0,0145 JPY/USD 109,44 -0,18 -9,85 RUB/USD 56,9215 -0,2563 -4,3515 TRY/USD 3,6989 0,0013 0,1712 CNY/USD 6,8963 0,0027 -0,0487