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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.04.2017)

    Нефть марки Brent - 56,39 доллара/баррель

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/

    Последняя цена Разница с ценой
    закрытия предыдущего
    дня    		 Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 56,39 0,16 -0,43
    Нефть WTI (доллар/баррель) 53,54 0,14 -0,18
    Золото (доллар/унция) 1 277,55 3,35 127,55
    Индекс
    Dow-Jones 20 651,30 -6,72 888,7
    S&P 500 2 353,78 -3,38 114,95
    Nasdaq 5 866,77 -14,15 483,66
    Nikkei 18 505,50 -242,37 -608,87
    Dax 12 139,35 -61,17 658,29
    FTSE 100 7 365,50 16,56 222,67
    CAC 40 INDEX 5 101,86 -5,59 239,55
    Shanghai Composite 3 282,7 -6,27 179,6
    Bist 100 90904,49 -335,96 12765,83
    RTS 1 091,08 6,82 -61,25
    Валюта
    USD/EUR 1,0606 0,0002 0,009
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