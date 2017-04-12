Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.04.2017)

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой
закрытия предыдущего
дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|56,39
|0,16
|-0,43
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|53,54
|0,14
|-0,18
|Золото (доллар/унция)
|1 277,55
|3,35
|127,55
|Индекс
|Dow-Jones
|20 651,30
|-6,72
|888,7
|S&P 500
|2 353,78
|-3,38
|114,95
|Nasdaq
|5 866,77
|-14,15
|483,66
|Nikkei
|18 505,50
|-242,37
|-608,87
|Dax
|12 139,35
|-61,17
|658,29
|FTSE 100
|7 365,50
|16,56
|222,67
|CAC 40 INDEX
|5 101,86
|-5,59
|239,55
|Shanghai Composite
|3 282,7
|-6,27
|179,6
|Bist 100
|90904,49
|-335,96
|12765,83
|RTS
|1 091,08
|6,82
|-61,25
|Валюта
|USD/EUR
|1,0606
|0,0002
|0,009
|USD/GBP
|1,2483
|-0,0007
|0,0145
|JPY/USD
|109,44
|-0,18
|-9,85
|RUB/USD
|56,9215
|-0,2563
|-4,3515
|TRY/USD
|3,6989
|0,0013
|0,1712
|CNY/USD
|6,8963
|0,0027
|-0,0487
Cavid ƏzimovАвтор новости
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