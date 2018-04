Main indicators of world commodity, stock and currency markets (10.09.2016)

10 September, 2016 10:12

Baku. 10 September. REPORT.AZ/ Last price Compared to

previous day's price Compared to

beginning of year Commodity Oil Brent (dollar/barrel) 48,01 -1,98 10,97 Oil WTI (dollar/barrel) 45,88 -1,74 8,6 Gold (dollar/ounce) 1341,6 0,44 -91,5 Indices Dow-Jones 18085,45 -394,46 660,42 S&P 500 2127,81 -53,49 83,87 Nasdaq 5125,91 -133,57 118,5 Nikkei 16965,76 6,99 -2067,95 Dax 10573,44 -101,85 -169,57 FTSE 100 6776,95 -81,75 534,63 CAC 40 INDEX 4491,4 -50,89 -145,66 Shanghai Composite 3078,855 -17,095 -460,325 Bist 100 77053,54 -789,95 5326,55 RTS 987,87 -25,24 230,83 Currency USD/EUR 1,1233 -0,0027 0,0377 USD/GBP 1,3267 -0,0028 -0,1479 JPY/USD 102,69 0,2 -17,86 RUB/USD 64,831 0,8056 -7,6899 TRY/USD 2,9688 0,0177 0,0474 CNY/USD 6,685 0,0181 0,1913