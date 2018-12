Main indicators of world commodity, stock and currency markets (06.09.2018)

6 September, 2018 09:26

Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barel) 77,27 -1,13 10,40 WTI (dollar/barel) 68,72 -0,49 8,30 Gold (dollar/unsiya) 1 201,30 2,30 -108,00 Indices Dow-Jones 25 974,99 22,51 1 233,26 S&P 500 2 888,60 -8,12 214,99 Nasdaq 7 995,17 -96,08 1 091,78 Nikkei 22 580,83 -116,07 -184,11 Dax 12 040,46 -169,75 -877,18 FTSE 100 7 383,28 -74,58 -304,49 CAC 40 INDEX 5 260,22 -82,48 -52,34 Shanghai Composite 2 704,33 -46,25 -602,84 Bist 100 92 790,99 -398,28 -22 542,01 RTS 1 068,88 -13,33 -85,55 Currency USD/EUR 1,1630 0,0048 -0,0375 USD/GBP 1,2905 0,0050 -0,0608 JPY/USD 111,5300 0,0100 -1,1600 RUB/USD 68,2137 0,0249 10,5248 TRY/USD 6,6011 -0,0701 2,0042 CNY/USD 6,8300 -0,0142 0,3232