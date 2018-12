Main indicators of world commodity, stock and currency markets (05.07.2018)

5 July, 2018 09:37

Last price Compared to previous day`s price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 78,24 0,48 11,37 WTI (dollar/barrel) 74,14 0 13,72 Gold (dollar/ounce) 1253,5 0 -55,8 Indices Dow-Jones 24174,82 0 -544,4 S&P 500 2713,22 0 39,61 Nasdaq 7502,67 0 599,28 Nikkei 21517,62 -267,92 -1247,32 Dax 12317,61 -31,53 -600,03 FTSE 100 7573,09 -20,2 -114,68 CAC 40 INDEX 5320,5 3,73 7,94 Shanghai Composite 2759,13 -27,75 -548,04 Bist 100 97230,07 641,87 -18102,93 RTS 1145,02 -2,45 -9,41 Currency USD/EUR 1,1657 -1E-04 -0,0348 USD/GBP 1,323 0,0037 -0,0283 JPY/USD 110,49 -0,1 -2,2 RUB/USD 63,3139 0,1793 5,625 TRY/USD 4,6677 -0,0042 0,8695 CNY/USD 6,6325 -0,01 0,1257