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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.07.2018)

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/

    Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар ,
    Нефть Brent (доллар/баррель) 78,24 0,48 11,37
    Нефть WTI (доллар/баррель) 74,14 0 13,72
    Золото (доллар/унция) 1253,5 0 -55,8
    Индексы
    Dow-Jones 24174,82 0 -544,4
    S&P 500 2713,22 0 39,61
    Nasdaq 7502,67 0 599,28
    Nikkei 21517,62 -267,92 -1247,32
    Dax 12317,61 -31,53 -600,03
    FTSE 100 7573,09 -20,2 -114,68
    CAC 40 5320,5 3,73 7,94
    Shanghai Composite 2759,13 -27,75 -548,04
    Bist 100 97230,07 641,87 -18102,93
    RTS 1145,02 -2,45 -9,41
    Валюта
    USD/EUR 1,1657 -1E-04 -0,0348
    USD/GBP 1,323 0,0037 -0,0283
    JPY/USD 110,49 -0,1 -2,2
    RUB/USD 63,3139 0,1793 5,625
    TRY/USD 4,6677 -0,0042 0,8695
    CNY/USD 6,6325 -0,01 0,1257
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