Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.07.2018)

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|,
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|78,24
|0,48
|11,37
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|74,14
|0
|13,72
|Золото (доллар/унция)
|1253,5
|0
|-55,8
|Индексы
|Dow-Jones
|24174,82
|0
|-544,4
|S&P 500
|2713,22
|0
|39,61
|Nasdaq
|7502,67
|0
|599,28
|Nikkei
|21517,62
|-267,92
|-1247,32
|Dax
|12317,61
|-31,53
|-600,03
|FTSE 100
|7573,09
|-20,2
|-114,68
|CAC 40
|5320,5
|3,73
|7,94
|Shanghai Composite
|2759,13
|-27,75
|-548,04
|Bist 100
|97230,07
|641,87
|-18102,93
|RTS
|1145,02
|-2,45
|-9,41
|Валюта
|USD/EUR
|1,1657
|-1E-04
|-0,0348
|USD/GBP
|1,323
|0,0037
|-0,0283
|JPY/USD
|110,49
|-0,1
|-2,2
|RUB/USD
|63,3139
|0,1793
|5,625
|TRY/USD
|4,6677
|-0,0042
|0,8695
|CNY/USD
|6,6325
|-0,01
|0,1257
Nərmin RəhimovaАвтор новости