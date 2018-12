Exchange Rates of the Central Bank of Azerbaijan (05.12.2014)

1 USD / 0.7845

5 December, 2014 10:18

1 USD 0.7845 AZN 1 EUR 0.9709 AZN 1 RUR 0.0144 AZN 1 AUD 0.6567 AZN 1 ARS 0.0918 AZN 100 BYR 0.0072 AZN 1 BRL 0.3027 AZN 1 AED 0.2136 AZN 1 ZAR 0.0699 AZN 100 KRW 0.0703 AZN 1 CZK 0.0352 AZN 100 CLP 0.1286 AZN 1 CNY 0.1275 AZN 1 DKK 0.1305 AZN 1 GEL 0.4090 AZN 1 HKD 0.1012 AZN 1 INR 0.0127 AZN 1 GBP 1.2268 AZN 100 IDR 0.0064 AZN 100 IRR 0.0029 AZN 1 SEK 0.1046 AZN 1 CHF 0.8074 AZN 1 ILS 0.1986 AZN 1 CAD 0.6884 AZN 1 KWD 2.6898 AZN 1 KZT 0.0043 AZN 1 KGS 0.0136 AZN 1 LTL 0.2812 AZN 100 LBP 0.0519 AZN 1 MYR 0.2260 AZN 1 MXN 0.0554 AZN 1 MDL 0.0522 AZN 1 EGP 0.1097 AZN 1 NOK 0.1111 AZN 100 UZS 0.0326 AZN 1 PLN 0.2336 AZN 1 SGD 0.5965 AZN 1 SAR 0.2090 AZN 1 SDR 1.1419 AZN 1 TRY 0.3508 AZN 1 TWD 0.0252 AZN 1 TJS 0.1501 AZN 1 TMT 0.2753 AZN 1 UAH 0.0511 AZN 100 JPY 0.6533 AZN 1 NZD 0.6091 AZN 1 XAU 948.4605 AZN 1 XAG 12.8399 AZN 1 XPT 971.9955 AZN 1 XPD 626.0310 AZN