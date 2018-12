Exchange Rates of the Central Bank of Azerbaijan (20.11.2014)

1 USD / 0.7844

20 November, 2014 06:41

1 USD 0.7844 AZN 1 EUR 0.9843 AZN 1 RUR 0.0167 AZN 1 AUD 0.6740 AZN 1 ARS 0.0921 AZN 100 BYR 0.0072 AZN 1 BRL 0.3050 AZN 1 AED 0.2136 AZN 1 ZAR 0.0708 AZN 100 KRW 0.0703 AZN 1 CZK 0.0356 AZN 100 CLP 0.1305 AZN 1 CNY 0.1281 AZN 1 DKK 0.1322 AZN 1 GEL 0.4431 AZN 1 HKD 0.1011 AZN 1 INR 0.0126 AZN 1 GBP 1.2295 AZN 100 IDR 0.0064 AZN 100 IRR 0.0030 AZN 1 SEK 0.1061 AZN 1 CHF 0.8192 AZN 1 ILS 0.2043 AZN 1 CAD 0.6915 AZN 1 KWD 2.6969 AZN 1 KZT 0.0043 AZN 1 KGS 0.0136 AZN 1 LTL 0.2850 AZN 100 LBP 0.0518 AZN 1 MYR 0.2331 AZN 1 MXN 0.0576 AZN 1 MDL 0.0520 AZN 1 EGP 0.1097 AZN 1 NOK 0.1156 AZN 100 UZS 0.0327 AZN 1 PLN 0.2332 AZN 1 SGD 0.6014 AZN 1 SAR 0.2091 AZN 1 SDR 1.1509 AZN 1 TRY 0.3508 AZN 1 TWD 0.0254 AZN 1 TJS 0.1511 AZN 1 TMT 0.2752 AZN 1 UAH 0.0516 AZN 100 JPY 0.6621 AZN 1 NZD 0.6149 AZN 1 XAU 938.1424 AZN 1 XAG 12.5730 AZN 1 XPT 945.9864 AZN 1 XPD 611.8320 AZN