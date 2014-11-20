Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2014)

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.9843
|1 Российский рубль
|0.0167
|1 Австралийский доллар
|0.6740
|1 Аргентинское песо
|0.0921
|100 Белорусских рублей
|0.0072
|1 Бразильский реал
|0.3050
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0708
|100 Вон Республики Корея
|0.0703
|1 Чешская крона
|0.0356
|100 Чилийских песо
|0.1305
|1 Китайский юань
|0.1281
|1 Датская крона
|0.1322
|1 Грузинский лари
|0.4431
|1 Гонконгский доллар
|0.1011
|1 Индийская рупия
|0.0126
|1 Английский фунт стерлингов
|1.2295
|100 Индонезийских рупий
|0.0064
|100 Иранских риалов
|0.0030
|1 Шведская крона
|0.1061
|1 Швейцарский франк
|0.8192
|1 Израильский шекель
|0.2043
|1 Канадский доллар
|0.6915
|1 Кувейтский динар
|2.6969
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0136
|1 Литовский лит
|0.2850
|100 Ливанских фунтов
|0.0518
|1 Малазийский ринггит
|0.2331
|1 Мексиканское песо
|0.0576
|1 Молдавский лей
|0.0520
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1156
|100 Узбекских сум
|0.0327
|1 Польский злотый
|0.2332
|1 Сингапурский доллар
|0.6014
|1 Саудовский риял
|0.2091
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1509
|1 Турецкая лира
|0.3508
|1 Тайваньский доллар
|0.0254
|1 Таджикский сомони
|0.1511
|1 Новый туркменский манат
|0.2752
|1 Украинская гривна
|0.0516
|100 Японских йен
|0.6621
|1 Новозеландский доллар
|0.6149
|Золото (1 унция)
|938.1424
|Серебро (1 унция)
|12.5730
|Платина (1 унция)
|945.9864
|Палладий (1 унция)
|611.8320
Economic DepartmentАвтор новости
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