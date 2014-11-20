Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2014)

20 ноября, 2014 06:12

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9843 1 Российский рубль 0.0167 1 Австралийский доллар 0.6740 1 Аргентинское песо 0.0921 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.3050 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0708 100 Вон Республики Корея 0.0703 1 Чешская крона 0.0356 100 Чилийских песо 0.1305 1 Китайский юань 0.1281 1 Датская крона 0.1322 1 Грузинский лари 0.4431 1 Гонконгский доллар 0.1011 1 Индийская рупия 0.0126 1 Английский фунт стерлингов 1.2295 100 Индонезийских рупий 0.0064 100 Иранских риалов 0.0030 1 Шведская крона 0.1061 1 Швейцарский франк 0.8192 1 Израильский шекель 0.2043 1 Канадский доллар 0.6915 1 Кувейтский динар 2.6969 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0136 1 Литовский лит 0.2850 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2331 1 Мексиканское песо 0.0576 1 Молдавский лей 0.0520 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1156 100 Узбекских сум 0.0327 1 Польский злотый 0.2332 1 Сингапурский доллар 0.6014 1 Саудовский риял 0.2091 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1509 1 Турецкая лира 0.3508 1 Тайваньский доллар 0.0254 1 Таджикский сомони 0.1511 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0516 100 Японских йен 0.6621 1 Новозеландский доллар 0.6149 Золото (1 унция) 938.1424 Серебро (1 унция) 12.5730 Платина (1 унция) 945.9864 Палладий (1 унция) 611.8320