Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan (17.06.2015)

1 USD - 1.0479 AZN

17 June, 2015 10:15

https://report.az/storage/news/b6bd97668bc01b73293983433e3c63af/f0a0a22f-53aa-4aba-b389-0123fc542f2a_292.jpg Baku. 17 June. REPORT.AZ/ 1 USD 1.0479 AZN 1 EUR 1.1801 AZN 1 RUR 0.0195 AZN 1 AUD 0.8099 AZN 1 ARS 0.1159 AZN 100 BYR 0.0068 AZN 1 BRL 0.3393 AZN 1 AED 0.2853 AZN 1 ZAR 0.0845 AZN 100 KRW 0.0938 AZN 1 CZK 0.0433 AZN 100 CLP 0.1647 AZN 1 CNY 0.1688AZN 1 DKK 0.1582 AZN 1 GEL 0.4678AZN 1 HKD 0.1352AZN 1 INR 0.0163AZN 1 GBP 1.6392AZN 100 IDR 0.0078AZN 100 IRR 0.0037 AZN 1 SEK 0.1283AZN 1 CHF 1.1257AZN 1 ILS 0.2730AZN 1 CAD 0.8523AZN 1 KWD 3.4691AZN 1 KZT 0.0056 AZN 1 KGS 0.0175AZN 100 LBP 0.0695AZN 1 MYR 0.2795AZN 1 MXN 0.0681AZN 1 MDL 0.0567AZN 1 EGP 0.1374AZN 1 NOK 0.1351AZN 100 UZS 0.0412AZN 1 PLN 0.2846AZN 1 SGD 0.7800AZN 1 SAR 0.2794 AZN 1 SDR 1.4742 AZN 1 TRY 0.3830AZN 1 TWD 0.0339 AZN 1 TJS 0.1674AZN 1 TMT 0.2994 AZN 1 UAH 0.0482 AZN 100 JPY 0.8488AZN 1 NZD 0.7305AZN 1 XAU 1237.23 AZN 1 XAG 16.7753 AZN 1 XPT 1127.59 AZN 1 XPD 767.2724 AZN