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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.06.2015)

    1 Доллар США - 1.0479

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0479
    1 Евро 1.1801
    1 Российский рубль 0.0195
    1 Австралийский доллар 0.8099
    1 Аргентинское песо 0.1159
    100 Белорусских рублей 0.0068
    1 Бразильский реал 0.3393
    1 Дирхам ОАЭ 0.2853
    1 Южноафриканский рэнд 0.0845
    100 Вон Республики Корея 0.0938
    1 Чешская крона 0.0433
    100 Чилийских песо 0.1647
    1 Китайский юань 0.1688
    1 Датская крона 0.1582
    1 Грузинский лари 0.4678
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0163
    1 Английский фунт стерлингов 1.6392
    100 Индонезийских рупий 0.0078
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1283
    1 Швейцарский франк 1.1257
    1 Израильский шекель 0.2730
    1 Канадский доллар 0.8523
    1 Кувейтский динар 3.4691
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0175
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2795
    1 Мексиканское песо 0.0681
    1 Молдавский лей 0.0567
    1 Египетский фунт 0.1374
    1 Норвежская крона 0.1351
    100 Узбекских сум 0.0412
    1 Польский злотый 0.2846
    1 Сингапурский доллар 0.7800
    1 Саудовский риял 0.2794
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4742
    1 Турецкая лира 0.3830
    1 Тайваньский доллар 0.0339
    1 Таджикский сомони 0.1674
    1 Новый туркменский манат 0.2994
    1 Украинская гривна 0.0482
    100 Японских йен 0.8488
    1 Новозеландский доллар 0.7305
    Золото (1 унция) 1237,23
    Серебро (1 унция) 16,7753
    Платина (1 унция) 1127,59
    Палладий (1 унция) 767,2724
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