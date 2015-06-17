​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.06.2015)

1 Доллар США - 1.0479

17 июня, 2015 09:50

https://report.az/storage/news/b6bd97668bc01b73293983433e3c63af/f0a0a22f-53aa-4aba-b389-0123fc542f2a_292.jpg Баку. 17 июня. REPORT.AZ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0479 1 Евро 1.1801 1 Российский рубль 0.0195 1 Австралийский доллар 0.8099 1 Аргентинское песо 0.1159 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3393 1 Дирхам ОАЭ 0.2853 1 Южноафриканский рэнд 0.0845 100 Вон Республики Корея 0.0938 1 Чешская крона 0.0433 100 Чилийских песо 0.1647 1 Китайский юань 0.1688 1 Датская крона 0.1582 1 Грузинский лари 0.4678 1 Гонконгский доллар 0.1352 1 Индийская рупия 0.0163 1 Английский фунт стерлингов 1.6392 100 Индонезийских рупий 0.0078 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1283 1 Швейцарский франк 1.1257 1 Израильский шекель 0.2730 1 Канадский доллар 0.8523 1 Кувейтский динар 3.4691 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0175 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2795 1 Мексиканское песо 0.0681 1 Молдавский лей 0.0567 1 Египетский фунт 0.1374 1 Норвежская крона 0.1351 100 Узбекских сум 0.0412 1 Польский злотый 0.2846 1 Сингапурский доллар 0.7800 1 Саудовский риял 0.2794 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4742 1 Турецкая лира 0.3830 1 Тайваньский доллар 0.0339 1 Таджикский сомони 0.1674 1 Новый туркменский манат 0.2994 1 Украинская гривна 0.0482 100 Японских йен 0.8488 1 Новозеландский доллар 0.7305 Золото (1 унция) 1237,23 Серебро (1 унция) 16,7753 Платина (1 унция) 1127,59 Палладий (1 унция) 767,2724