Exchange rates of Central Bank (29.09.2016)

Exchange rates of Central Bank (29.09.2016)

1 USA dollar - 1,6252 AZN

29 September, 2016 09:52

https://report.az/storage/news/cb64c0b739e9aba1679ef6b8e3b9d009/e192f50c-5b1c-49f7-a450-43485517e076_292.jpg Baku. 29 September. REPORT.AZ/ Currency Rate 1 USA dollar 1,6252 AZN 1 Euro 1,8250 AZN 1 Russian ruble 0,0258 AZN