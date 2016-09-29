Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.09.2016)

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался неизменным и составил 1,6252 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату повысился на 0,15% и составил 1,8250 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 1,18% и составил 0,0258 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6252 1 Евро 1.8250 1 Российский рубль 0.0258 1 Австралийский доллар 1.2489 1 Аргентинское песо 0.1058 1 Белорусский рубль 0.8421 1 Бразильский реал 0.5052 1 Дирхам ОАЭ 0.4425 1 Южноафриканский рэнд 0.1192 100 Вон Республики Корея 0.1480 1 Чешская крона 0.0675 100 Чилийских песо 0.2466 1 Китайский юань 0.2437 1 Датская крона 0.2448 1 Грузинский лари 0.6930 1 Гонконгский доллар 0.2096 1 Индийская рупия 0.0245 1 Английский фунт стерлингов 2.1158 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1897 1 Швейцарский франк 1.6742 1 Израильский шекель 0.4338 1 Канадский доллар 1.2431 1 Кувейтский динар 5.3931 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0239 100 Ливанских фунтов 0.1079 1 Малазийский ринггит 0.3947 1 Мексиканское песо 0.0838 1 Молдавский лей 0.0823 1 Египетский фунт 0.1830 1 Норвежская крона 0.2025 100 Узбекских сум 0.0540 1 Польский злотый 0.4247 1 Сингапурский доллар 1.1930 1 Саудовский риал 0.4326 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2738 1 Турецкая лира 0.5451 1 Тайваньский доллар 0.0518 1 Таджикский сомони 0.2061 1 Новый туркменский манат 0.4656 1 Украинская гривна 0.0628 100 Японских йен 1.6022 1 Новозеландский доллар 1.1853 Золото (1 унция) 2149,3270 Серебро (1 унция) 31,2770 Платина (1 унция) 1654,4536 Палладий (1 унция) 1139,2652