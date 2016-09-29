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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.09.2016)

    1 доллар США - 1,6252 маната

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался неизменным и составил 1,6252 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату повысился на 0,15% и составил 1,8250 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 1,18% и составил 0,0258 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6252
    1 Евро 1.8250
    1 Российский рубль 0.0258
    1 Австралийский доллар 1.2489
    1 Аргентинское песо 0.1058
    1 Белорусский рубль 0.8421
    1 Бразильский реал 0.5052
    1 Дирхам ОАЭ 0.4425
    1 Южноафриканский рэнд 0.1192
    100 Вон Республики Корея 0.1480
    1 Чешская крона 0.0675
    100 Чилийских песо 0.2466
    1 Китайский юань 0.2437
    1 Датская крона 0.2448
    1 Грузинский лари 0.6930
    1 Гонконгский доллар 0.2096
    1 Индийская рупия 0.0245
    1 Английский фунт стерлингов 2.1158
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1897
    1 Швейцарский франк 1.6742
    1 Израильский шекель 0.4338
    1 Канадский доллар 1.2431
    1 Кувейтский динар 5.3931
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0239
    100 Ливанских фунтов 0.1079
    1 Малазийский ринггит 0.3947
    1 Мексиканское песо 0.0838
    1 Молдавский лей 0.0823
    1 Египетский фунт 0.1830
    1 Норвежская крона 0.2025
    100 Узбекских сум 0.0540
    1 Польский злотый 0.4247
    1 Сингапурский доллар 1.1930
    1 Саудовский риал 0.4326
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2738
    1 Турецкая лира 0.5451
    1 Тайваньский доллар 0.0518
    1 Таджикский сомони 0.2061
    1 Новый туркменский манат 0.4656
    1 Украинская гривна 0.0628
    100 Японских йен 1.6022
    1 Новозеландский доллар 1.1853
    Золото (1 унция) 2149,3270
    Серебро (1 унция) 31,2770
    Платина (1 унция) 1654,4536
    Палладий (1 унция) 1139,2652
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