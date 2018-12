Exchange rates of Central Bank (28.03.2017)

1 USD - 1.7201 AZN

28 March, 2017 09:39

© Report https://report.az/storage/news/3631eb7981d5fcf2cdbbd5a9561d9b02/79407996-cb2b-45de-bc82-74ee5e540421_292.jpg Baku. 28 March. REPORT.AZ/ Currency Rate 1 USA dollar 1.7201 AZN 1 Euro 1.8691 AZN 1 Russian ruble 0.0303 AZN