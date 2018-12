Exchange rates of Central Bank (27.07.2017)

1 USA dollar - 1.7010 AZN

27 July, 2017 09:45

https://report.az/storage/news/3bb779bcb64bc0aa6efde63c18e28a78/305c7914-969a-44e0-bf1a-e4e915d78df4_292.jpg Baku. 27 July. REPORT.AZ/ Currency Rate 1 USA dollar 1.7010 AZN 1 Euro 1.9984 AZN 1 Russian ruble 0.0286 AZN