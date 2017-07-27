Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2017)

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7010 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,94% - до 1,9984 маната, курс рубля - на 0,70%, составив 0,0286 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7010 1 Евро 1.9984 1 Российский рубль 0.0286 1 Австралийский доллар 1.3701 1 Аргентинское песо 0.0972 1 Белорусский рубль 0.8773 1 Бразильский реал 0.5419 1 Дирхам ОАЭ 0.4631 1 Южноафриканский рэнд 0.1321 100 Вон Республики Корея 0.1529 1 Чешская крона 0.0767 100 Чилийских песо 0.2641 1 Китайский юань 0.2529 1 Датская крона 0.2687 1 Грузинский лари 0.7071 1 Гонконгский доллар 0.2178 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.2356 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.2085 1 Швейцарский франк 1.7899 1 Израильский шекель 0.4782 1 Канадский доллар 1.3695 1 Кувейтский динар 5.6352 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3978 1 Мексиканское песо 0.0969 1 Молдавский лей 0.0939 1 Египетский фунт 0.0950 1 Норвежская крона 0.2157 100 Узбекских сум 0.0421 1 Польский злотый 0.4702 1 Сингапурский доллар 1.2554 1 Саудовский риал 0.4536 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3849 1 Турецкая лира 0.4823 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.1930 1 Новый туркменский манат 0.4867 1 Украинская гривна 0.0658 100 Японских йен 1.5322 1 Новозеландский доллар 1.2842 Золото (1 унция) 2123,0181 Серебро (1 унция) 28,4237 Платина (1 унция) 1564,9200 Палладий (1 унция) 1462,8600