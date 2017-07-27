Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2017)

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7010 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,94% - до 1,9984 маната, курс рубля - на 0,70%, составив 0,0286 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7010
|1 Евро
|1.9984
|1 Российский рубль
|0.0286
|1 Австралийский доллар
|1.3701
|1 Аргентинское песо
|0.0972
|1 Белорусский рубль
|0.8773
|1 Бразильский реал
|0.5419
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4631
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1321
|100 Вон Республики Корея
|0.1529
|1 Чешская крона
|0.0767
|100 Чилийских песо
|0.2641
|1 Китайский юань
|0.2529
|1 Датская крона
|0.2687
|1 Грузинский лари
|0.7071
|1 Гонконгский доллар
|0.2178
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2356
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.2085
|1 Швейцарский франк
|1.7899
|1 Израильский шекель
|0.4782
|1 Канадский доллар
|1.3695
|1 Кувейтский динар
|5.6352
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3978
|1 Мексиканское песо
|0.0969
|1 Молдавский лей
|0.0939
|1 Египетский фунт
|0.0950
|1 Норвежская крона
|0.2157
|100 Узбекских сум
|0.0421
|1 Польский злотый
|0.4702
|1 Сингапурский доллар
|1.2554
|1 Саудовский риал
|0.4536
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3849
|1 Турецкая лира
|0.4823
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.1930
|1 Новый туркменский манат
|0.4867
|1 Украинская гривна
|0.0658
|100 Японских йен
|1.5322
|1 Новозеландский доллар
|1.2842
|Золото (1 унция)
|2123,0181
|Серебро (1 унция)
|28,4237
|Платина (1 унция)
|1564,9200
|Палладий (1 унция)
|1462,8600
Tural İbadlıАвтор новости
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