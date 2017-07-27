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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2017)

    1 Доллар США - 1,7010 маната

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7010 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,94% - до 1,9984 маната, курс рубля - на 0,70%, составив 0,0286 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7010
    1 Евро 1.9984
    1 Российский рубль 0.0286
    1 Австралийский доллар 1.3701
    1 Аргентинское песо 0.0972
    1 Белорусский рубль 0.8773
    1 Бразильский реал 0.5419
    1 Дирхам ОАЭ 0.4631
    1 Южноафриканский рэнд 0.1321
    100 Вон Республики Корея 0.1529
    1 Чешская крона 0.0767
    100 Чилийских песо 0.2641
    1 Китайский юань 0.2529
    1 Датская крона 0.2687
    1 Грузинский лари 0.7071
    1 Гонконгский доллар 0.2178
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.2356
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.2085
    1 Швейцарский франк 1.7899
    1 Израильский шекель 0.4782
    1 Канадский доллар 1.3695
    1 Кувейтский динар 5.6352
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3978
    1 Мексиканское песо 0.0969
    1 Молдавский лей 0.0939
    1 Египетский фунт 0.0950
    1 Норвежская крона 0.2157
    100 Узбекских сум 0.0421
    1 Польский злотый 0.4702
    1 Сингапурский доллар 1.2554
    1 Саудовский риал 0.4536
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3849
    1 Турецкая лира 0.4823
    1 Тайваньский доллар 0.0564
    1 Таджикский сомони 0.1930
    1 Новый туркменский манат 0.4867
    1 Украинская гривна 0.0658
    100 Японских йен 1.5322
    1 Новозеландский доллар 1.2842
    Золото (1 унция) 2123,0181
    Серебро (1 унция) 28,4237
    Платина (1 унция) 1564,9200
    Палладий (1 унция) 1462,8600
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