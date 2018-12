Exchange Rates of Central Bank (08.11.2016)

1 USD - 1.6686 AZN

8 November, 2016 09:26

https://report.az/storage/news/42ff29d5655c2c15350aaedcfa3ca490/931b8718-7cdf-41cc-a731-3b3b812e6ee2_292.jpg Baku. 8 November. REPORT.AZ 1 USD 1.6686 AZN 1 EUR 1.8424 AZN 1 RUR 0.0262 AZN