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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.11.2016)

    1 доллар США - 1,6686 маната

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,54% и составил 1,6686 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,26% - до 1,8424 маната. Курс рубля вырос на 1,55%, составив 0,0262 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6686
    1 Евро 1.8424
    1 Российский рубль 0.0262
    1 Австралийский доллар 1.2848
    1 Аргентинское песо 0.1106
    1 Белорусский рубль 0.8752
    1 Бразильский реал 0.5212
    1 Дирхам ОАЭ 0.4543
    1 Южноафриканский рэнд 0.1242
    100 Вон Республики Корея 0.1470
    1 Чешская крона 0.0682
    100 Чилийских песо 0.2554
    1 Китайский юань 0.2462
    1 Датская крона 0.2476
    1 Грузинский лари 0.6839
    1 Гонконгский доллар 0.2151
    1 Индийская рупия 0.0250
    1 Английский фунт стерлингов 2.0671
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.1850
    1 Швейцарский франк 1.7114
    1 Израильский шекель 0.4379
    1 Канадский доллар 1.2468
    1 Кувейтский динар 5.5142
    1 Казахстанский тенге 0.0049
    1 Киргизский сом 0.0243
    100 Ливанских фунтов 0.1005
    1 Малазийский ринггит 0.3969
    1 Мексиканское песо 0.0898
    1 Молдавский лей 0.0846
    1 Египетский фунт 0.0993
    1 Норвежская крона 0.2025
    100 Узбекских сум 0.0538
    1 Польский злотый 0.4256
    1 Сингапурский доллар 1.2002
    1 Саудовский риал 0.4448
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3044
    1 Турецкая лира 0.5258
    1 Тайваньский доллар 0.0531
    1 Таджикский сомони 0.2127
    1 Новый туркменский манат 0.4774
    1 Украинская гривна 0.0653
    100 Японских йен 1.5975
    1 Новозеландский доллар 1.2227
    Золото (1 унция) 2140,8972
    Серебро (1 унция) 30,4520
    Платина (1 унция) 1660,2570
    Палладий (1 унция) 1054,5552
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