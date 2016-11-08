Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.11.2016)

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,54% и составил 1,6686 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,26% - до 1,8424 маната. Курс рубля вырос на 1,55%, составив 0,0262 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6686 1 Евро 1.8424 1 Российский рубль 0.0262 1 Австралийский доллар 1.2848 1 Аргентинское песо 0.1106 1 Белорусский рубль 0.8752 1 Бразильский реал 0.5212 1 Дирхам ОАЭ 0.4543 1 Южноафриканский рэнд 0.1242 100 Вон Республики Корея 0.1470 1 Чешская крона 0.0682 100 Чилийских песо 0.2554 1 Китайский юань 0.2462 1 Датская крона 0.2476 1 Грузинский лари 0.6839 1 Гонконгский доллар 0.2151 1 Индийская рупия 0.0250 1 Английский фунт стерлингов 2.0671 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.1850 1 Швейцарский франк 1.7114 1 Израильский шекель 0.4379 1 Канадский доллар 1.2468 1 Кувейтский динар 5.5142 1 Казахстанский тенге 0.0049 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1005 1 Малазийский ринггит 0.3969 1 Мексиканское песо 0.0898 1 Молдавский лей 0.0846 1 Египетский фунт 0.0993 1 Норвежская крона 0.2025 100 Узбекских сум 0.0538 1 Польский злотый 0.4256 1 Сингапурский доллар 1.2002 1 Саудовский риал 0.4448 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3044 1 Турецкая лира 0.5258 1 Тайваньский доллар 0.0531 1 Таджикский сомони 0.2127 1 Новый туркменский манат 0.4774 1 Украинская гривна 0.0653 100 Японских йен 1.5975 1 Новозеландский доллар 1.2227 Золото (1 унция) 2140,8972 Серебро (1 унция) 30,4520 Платина (1 унция) 1660,2570 Палладий (1 унция) 1054,5552