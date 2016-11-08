Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.11.2016)

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,54% и составил 1,6686 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,26% - до 1,8424 маната. Курс рубля вырос на 1,55%, составив 0,0262 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6686
|1 Евро
|1.8424
|1 Российский рубль
|0.0262
|1 Австралийский доллар
|1.2848
|1 Аргентинское песо
|0.1106
|1 Белорусский рубль
|0.8752
|1 Бразильский реал
|0.5212
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4543
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1242
|100 Вон Республики Корея
|0.1470
|1 Чешская крона
|0.0682
|100 Чилийских песо
|0.2554
|1 Китайский юань
|0.2462
|1 Датская крона
|0.2476
|1 Грузинский лари
|0.6839
|1 Гонконгский доллар
|0.2151
|1 Индийская рупия
|0.0250
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0671
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.1850
|1 Швейцарский франк
|1.7114
|1 Израильский шекель
|0.4379
|1 Канадский доллар
|1.2468
|1 Кувейтский динар
|5.5142
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1005
|1 Малазийский ринггит
|0.3969
|1 Мексиканское песо
|0.0898
|1 Молдавский лей
|0.0846
|1 Египетский фунт
|0.0993
|1 Норвежская крона
|0.2025
|100 Узбекских сум
|0.0538
|1 Польский злотый
|0.4256
|1 Сингапурский доллар
|1.2002
|1 Саудовский риал
|0.4448
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3044
|1 Турецкая лира
|0.5258
|1 Тайваньский доллар
|0.0531
|1 Таджикский сомони
|0.2127
|1 Новый туркменский манат
|0.4774
|1 Украинская гривна
|0.0653
|100 Японских йен
|1.5975
|1 Новозеландский доллар
|1.2227
|Золото (1 унция)
|2140,8972
|Серебро (1 унция)
|30,4520
|Платина (1 унция)
|1660,2570
|Палладий (1 унция)
|1054,5552
Tural İbadlıАвтор новости
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