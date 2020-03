Exchange Rates of Central Bank (07.11.2017)

7 November, 2017 09:51

Currency Rate 1 USA dollar 1.7003 AZN 1 Euro 1.9734 AZN 1 Russian ruble 0.0292 AZN

