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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2017)

    1 Доллар США - 1,7003 маната

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7003 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,03% - до 1,9734 маната, курс рубля вырос на 1,39%, до 0,0292 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7003
    1 Евро 1.9734
    1 Российский рубль 0.0292
    1 Австралийский доллар 1.3058
    1 Аргентинское песо 0.0964
    1 Белорусский рубль 0.8577
    1 Бразильский реал 0.5232
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1205
    100 Вон Республики Корея 0.1529
    1 Чешская крона 0.0772
    100 Чилийских песо 0.2686
    1 Китайский юань 0.2567
    1 Датская крона 0.2651
    1 Грузинский лари 0.6565
    1 Гонконгский доллар 0.2179
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.2388
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0043
    1 Шведская крона 0.2025
    1 Швейцарский франк 1.7028
    1 Израильский шекель 0.4850
    1 Канадский доллар 1.3370
    1 Кувейтский динар 5.6143
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0245
    100 Ливанских фунтов 0.1127
    1 Малазийский ринггит 0.4021
    1 Мексиканское песо 0.0893
    1 Молдавский лей 0.0974
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2091
    100 Узбекских сум 0.0211
    1 Польский злотый 0.4656
    1 Сингапурский доллар 1.2476
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3823
    1 Турецкая лира 0.4434
    1 Тайваньский доллар 0.0564
    1 Таджикский сомони 0.1932
    1 Новый туркменский манат 0.4858
    1 Украинская гривна 0.0634
    100 Японских йен 1.4916
    1 Новозеландский доллар 1.1785
    Золото (1 унция) 2160,9113
    Серебро (1 унция) 29,0496
    Платина (1 унция) 1562,5757
    Палладий (1 унция) 1690,0982
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