Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2017)

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7003 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,03% - до 1,9734 маната, курс рубля вырос на 1,39%, до 0,0292 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7003
|1 Евро
|1.9734
|1 Российский рубль
|0.0292
|1 Австралийский доллар
|1.3058
|1 Аргентинское песо
|0.0964
|1 Белорусский рубль
|0.8577
|1 Бразильский реал
|0.5232
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1205
|100 Вон Республики Корея
|0.1529
|1 Чешская крона
|0.0772
|100 Чилийских песо
|0.2686
|1 Китайский юань
|0.2567
|1 Датская крона
|0.2651
|1 Грузинский лари
|0.6565
|1 Гонконгский доллар
|0.2179
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2388
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0043
|1 Шведская крона
|0.2025
|1 Швейцарский франк
|1.7028
|1 Израильский шекель
|0.4850
|1 Канадский доллар
|1.3370
|1 Кувейтский динар
|5.6143
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4021
|1 Мексиканское песо
|0.0893
|1 Молдавский лей
|0.0974
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2091
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4656
|1 Сингапурский доллар
|1.2476
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3823
|1 Турецкая лира
|0.4434
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.1932
|1 Новый туркменский манат
|0.4858
|1 Украинская гривна
|0.0634
|100 Японских йен
|1.4916
|1 Новозеландский доллар
|1.1785
|Золото (1 унция)
|2160,9113
|Серебро (1 унция)
|29,0496
|Платина (1 унция)
|1562,5757
|Палладий (1 унция)
|1690,0982
Tural İbadlıАвтор новости
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