Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2017)

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7003 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,03% - до 1,9734 маната, курс рубля вырос на 1,39%, до 0,0292 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7003 1 Евро 1.9734 1 Российский рубль 0.0292 1 Австралийский доллар 1.3058 1 Аргентинское песо 0.0964 1 Белорусский рубль 0.8577 1 Бразильский реал 0.5232 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1205 100 Вон Республики Корея 0.1529 1 Чешская крона 0.0772 100 Чилийских песо 0.2686 1 Китайский юань 0.2567 1 Датская крона 0.2651 1 Грузинский лари 0.6565 1 Гонконгский доллар 0.2179 1 Индийская рупия 0.0262 1 Английский фунт стерлингов 2.2388 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0043 1 Шведская крона 0.2025 1 Швейцарский франк 1.7028 1 Израильский шекель 0.4850 1 Канадский доллар 1.3370 1 Кувейтский динар 5.6143 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0245 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4021 1 Мексиканское песо 0.0893 1 Молдавский лей 0.0974 1 Египетский фунт 0.0964 1 Норвежская крона 0.2091 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4656 1 Сингапурский доллар 1.2476 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3823 1 Турецкая лира 0.4434 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.1932 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0634 100 Японских йен 1.4916 1 Новозеландский доллар 1.1785 Золото (1 унция) 2160,9113 Серебро (1 унция) 29,0496 Платина (1 унция) 1562,5757 Палладий (1 унция) 1690,0982