Exchange Rates of Central Bank (06.06.2016)

Baku. 6 June. REPORT.AZ/ According to the Central Bank, U.S. dollar increased by 0,20% and made 1,4994 AZN.

Report informs referring to the Central Bank's official exchange rate information, the euro went up by 1,86% and made 1,7005 AZN.

Russian ruble increased by 1,79% and amounted to 0,0228 AZN.

1 USD 1.4994 AZN 1 EUR 1.7005 AZN 1 RUR 0.0228 AZN 1 AUD 1.0991 AZN 1 ARS 0.1078 AZN 100 BYR 0.0075 AZN 1 BRL 0.4250 AZN 1 AED 0.4082 AZN 1 ZAR 0.0991 AZN 100 KRW 0.1285 AZN 1 CZK 0.0629 AZN 100 CLP 0.2193 AZN 1 CNY 0.2284 AZN 1 DKK 0.2285 AZN 1 GEL 0.6967 AZN 1 HKD 0.1930 AZN 1 INR 0.0224 AZN 1 GBP 2.1586 AZN 100 IDR 0.0112 AZN 100 IRR 0.0049 AZN 1 SEK 0.1837 AZN 1 CHF 1.5343 AZN 1 ILS 0.3903 AZN 1 CAD 1.1562 AZN 1 KWD 4.9731 AZN 1 KZT 0.0045 AZN 1 KGS 0.0219 AZN 100 LBP 0.0994 AZN 1 MYR 0.3657 AZN 1 MXN 0.0805 AZN 1 MDL 0.0758 AZN 1 EGP 0.1689 AZN 1 NOK 0.1832 AZN 100 UZS 0.0509 AZN 1 PLN 0.3875 AZN 1 SGD 1.1014 AZN 1 SAR 0.3998 AZN 1 SDR 2.1025 AZN 1 TRY 0.5165 AZN 1 TWD 0.0463 AZN 1 TJS 0.1911 AZN 1 TMT 0.4449 AZN 1 UAH 0.0601 AZN 100 JPY 1.4006 AZN 1 NZD 1.0369 AZN 1 XAU 1860.0057 AZN 1 XAG 24.6201 AZN 1 XPT 1467.9126 AZN 1 XPD 830.6676 AZN