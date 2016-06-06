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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.06.2016)

    1 доллар США - 1,4994 маната

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,4994 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 1,86% и составил 1,7005 маната. Курс рубля вырос на 1,79% и составил 0,0228 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.4994
    1 Евро 1.7005
    1 Российский рубль 0.0228
    1 Австралийский доллар 1.0991
    1 Аргентинское песо 0.1078
    100 Белорусских рублей 0.0075
    1 Бразильский реал 0.4250
    1 Дирхам ОАЭ 0.4082
    1 Южноафриканский рэнд 0.0991
    100 Вон Республики Корея 0.1285
    1 Чешская крона 0.0629
    100 Чилийских песо 0.2193
    1 Китайский юань 0.2284
    1 Датская крона 0.2285
    1 Грузинский лари 0.6967
    1 Гонконгский доллар 0.1930
    1 Индийская рупия 0.0224
    1 Английский фунт стерлингов 2.1586
    100 Индонезийских рупий 0.0112
    100 Иранских риалов 0.0049
    1 Шведская крона 0.1837
    1 Швейцарский франк 1.5343
    1 Израильский шекель 0.3903
    1 Канадский доллар 1.1562
    1 Кувейтский динар 4.9731
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0219
    100 Ливанских фунтов 0.0994
    1 Малазийский ринггит 0.3657
    1 Мексиканское песо 0.0805
    1 Молдавский лей 0.0758
    1 Египетский фунт 0.1689
    1 Норвежская крона 0.1832
    100 Узбекских сум 0.0509
    1 Польский злотый 0.3875
    1 Сингапурский доллар 1.1014
    1 Саудовский риал 0.3998
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1025
    1 Турецкая лира 0.5165
    1 Тайваньский доллар 0.0463
    1 Таджикский сомони 0.1911
    1 Новый туркменский манат 0.4449
    1 Украинская гривна 0.0601
    100 Японских йен 1.4006
    1 Новозеландский доллар 1.0369
    Золото (1 унция) 1860,0057
    Серебро (1 унция) 24,6201
    Платина (1 унция) 1467,9126
    Палладий (1 унция) 830,6676

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