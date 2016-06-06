​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.06.2016)

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,4994 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 1,86% и составил 1,7005 маната. Курс рубля вырос на 1,79% и составил 0,0228 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.4994
|1 Евро
|1.7005
|1 Российский рубль
|0.0228
|1 Австралийский доллар
|1.0991
|1 Аргентинское песо
|0.1078
|100 Белорусских рублей
|0.0075
|1 Бразильский реал
|0.4250
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4082
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0991
|100 Вон Республики Корея
|0.1285
|1 Чешская крона
|0.0629
|100 Чилийских песо
|0.2193
|1 Китайский юань
|0.2284
|1 Датская крона
|0.2285
|1 Грузинский лари
|0.6967
|1 Гонконгский доллар
|0.1930
|1 Индийская рупия
|0.0224
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1586
|100 Индонезийских рупий
|0.0112
|100 Иранских риалов
|0.0049
|1 Шведская крона
|0.1837
|1 Швейцарский франк
|1.5343
|1 Израильский шекель
|0.3903
|1 Канадский доллар
|1.1562
|1 Кувейтский динар
|4.9731
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0219
|100 Ливанских фунтов
|0.0994
|1 Малазийский ринггит
|0.3657
|1 Мексиканское песо
|0.0805
|1 Молдавский лей
|0.0758
|1 Египетский фунт
|0.1689
|1 Норвежская крона
|0.1832
|100 Узбекских сум
|0.0509
|1 Польский злотый
|0.3875
|1 Сингапурский доллар
|1.1014
|1 Саудовский риал
|0.3998
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1025
|1 Турецкая лира
|0.5165
|1 Тайваньский доллар
|0.0463
|1 Таджикский сомони
|0.1911
|1 Новый туркменский манат
|0.4449
|1 Украинская гривна
|0.0601
|100 Японских йен
|1.4006
|1 Новозеландский доллар
|1.0369
|Золото (1 унция)
|1860,0057
|Серебро (1 унция)
|24,6201
|Платина (1 унция)
|1467,9126
|Палладий (1 унция)
|830,6676
Tural İbadlıАвтор новости
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