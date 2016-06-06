​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.06.2016)

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,4994 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 1,86% и составил 1,7005 маната. Курс рубля вырос на 1,79% и составил 0,0228 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.4994 1 Евро 1.7005 1 Российский рубль 0.0228 1 Австралийский доллар 1.0991 1 Аргентинское песо 0.1078 100 Белорусских рублей 0.0075 1 Бразильский реал 0.4250 1 Дирхам ОАЭ 0.4082 1 Южноафриканский рэнд 0.0991 100 Вон Республики Корея 0.1285 1 Чешская крона 0.0629 100 Чилийских песо 0.2193 1 Китайский юань 0.2284 1 Датская крона 0.2285 1 Грузинский лари 0.6967 1 Гонконгский доллар 0.1930 1 Индийская рупия 0.0224 1 Английский фунт стерлингов 2.1586 100 Индонезийских рупий 0.0112 100 Иранских риалов 0.0049 1 Шведская крона 0.1837 1 Швейцарский франк 1.5343 1 Израильский шекель 0.3903 1 Канадский доллар 1.1562 1 Кувейтский динар 4.9731 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0219 100 Ливанских фунтов 0.0994 1 Малазийский ринггит 0.3657 1 Мексиканское песо 0.0805 1 Молдавский лей 0.0758 1 Египетский фунт 0.1689 1 Норвежская крона 0.1832 100 Узбекских сум 0.0509 1 Польский злотый 0.3875 1 Сингапурский доллар 1.1014 1 Саудовский риал 0.3998 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1025 1 Турецкая лира 0.5165 1 Тайваньский доллар 0.0463 1 Таджикский сомони 0.1911 1 Новый туркменский манат 0.4449 1 Украинская гривна 0.0601 100 Японских йен 1.4006 1 Новозеландский доллар 1.0369 Золото (1 унция) 1860,0057 Серебро (1 унция) 24,6201 Платина (1 унция) 1467,9126 Палладий (1 унция) 830,6676