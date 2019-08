​CBA currency exchange rates (09.08.2019)

According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the USD and RUB remained unchanged at AZN 1.7000 and AZN 0.0261 respectively, EUR declined by 0.13% to AZN 1.9032.

Currency Exchange rates 1 USD (US dollar) 1.7000 1 EUR (Euro) 1.9032 1 RUB (Russian ruble) 0.0261 1 AUD (Australian dollar) 1.1574 1 ARS (Argentinean peso) 0.0376 1 BYN (Belarusian ruble) 0.8294 1 BRL (Brazilian real) 0.4338 1 UAE dirham 0.4628 1 ZAR (South African rand) 0.1131 100 KRW (South Korean won) 0.1404 1 CZK (Czech koruna) 0.0738 100 CLP (Chilean peso) 0.2397 1 CNY (Chinese yuan) 0.2411 1 DKK (Danish krone) 0.2550 1 GEL (Georgian lari) 0.5787 1 HKD (Hong Kong dollar) 0.2167 1 INR (Indian rupee) 0.0241 1 GBP (British pound) 2.0629 100 IDR (Indonesian rupiah) 0.0120 100 IRR (Iranian rial) 0.0040 1 SEK (Swedish krona) 0.1772 1 CHF (Swiss franc) 1.7453 1 ILS (Israeli shekel) 0.4889 1 CAD (Canadian dollar) 1.2856 1 KWD (Kuwaiti dinar) 5.5884 1 KZT (Kazakhstani tenge) 0.0044 1 KGS (Kyrgyzstani som) 0.0243 100 LBP (Lebanese pound) 0.1123 1 MYR (Malaysian ringgit) 0.4060 1 MXN (Mexican peso) 0.0875 1 MDL (Moldovan leu) 0.0966 1 EGP (Egyptian pound) 0.1027 1 NOK (Norwegian krone) 0.1905 100 ‎UZS (Uzbekistani som) 0.0195 1 PLN (Polish złoty) 0.4403 1 SGD (Singapore dollar) 1.2305 1 SAR (Saudi Arabian riyal) 0.4532 1 SDR (IMF) 2.3393 1 TRY (Turkish lira) 0.3104 1 TWD (Taiwan dollar) 0.0543 1 TJS (Tajikistani somoni) 0.1801 1TMT (New Turkmenistan Manat) 0.4857 1 UAH (Ukrainian hryvnia) 0.0678 100 JPY (Japanese yen) 1.6038 1 ‎NZD (New Zealand dollar) 1.1032 Gold (1 ounce) 2560.9395 Silver (1 ounce) 29.0480 Platinum (1 ounce) 1473.6790 Palladium (1 ounce) 2434.9610