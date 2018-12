Azerbaijan's Top 10 banks for deposits poste restante

12 March, 2015 17:36

https://report.az/storage/news/50ed85824327de7260915a383b9e2f76/8a9f8cb0-8a14-42c1-bfca-cd69f02fda9d_292.jpg Baku. 12 March. REPORT.AZ/ Report information agency prepared ranking of banks for deposits poste restante as of 1 January 2015. Top ten banks for deposits poste restante are below: No Banks Deposits poste restante (thousand manats) 1 PASHA Bank 558 534,77 2 Xalq Bank 149 076,03 3 Bank Technique 115 203,35 4 AG Bank 100 140,54 5 Express Bank 84 923,27 6 Access Bank 80 417,04 7 YapıKredi Bank Azərbaycan 79 335,13 8 Unibank 73 435,73 9 AFB Bank 62 035,23 10 Mugan Bank 51 019,84

