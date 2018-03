Amount of money prize to be given to Azerbaijani winners at Baku 2015 announced

Baku. 29 June. REPORT.AZ/ The amount of money prize to be given to Azerbaijani athletes who won medals at Baku 2015 the first European Games , was announced. Report informs, medal winners and their personal coaches will be paid a total of 8 005 000 AZN.

Azerbaijani athletes won 56 medals including 21 gold, 15 silver and 20 bronze ones at the Games lasting for 17 days.

N. Athletes Sports Meda ls Prize ( thousand manats ) G S B State NOC Coach Total 1. Firdovsi F a rz a liyev Karate + 100 50 75 225 2. Rafael A gh ayev Karate + 100 50 75 225 3. Ay kh an Mamayev Karate + 100 50 75 225 4. İrina Zaretska Karate + 100 50 75 225 5. Niyazi A liyev Karate + 30 20 25 75 6. İlah a G as i mova Karate + 30 20 25 75 7. Ay kh an Ta ghi zad a Taekwondo + 100 50 75 225 8 Milad Beygi H . Taek w ondo + 100 50 75 225 9 Radik İsayev Taek w ondo + 100 50 75 225 10 F a rid a A zizoza Taek w ondo + 50 30 40 120 11. Patimat Abakarova Taek w ondo + 30 20 25 75 12. R a sul Ch unayev Wrestling + 100 50 75 225 13. Elvin M u rs a liyev Wrestling + 100 50 75 225 14. To gh rul A sg a rov Wrestling + 100 50 75 225 15. Khe ta g G azyumov Wrestling + 100 50 75 225 16. Mariya Stadnik Wrestling + 100 50 75 225 17. Anjela Doro g an Wrestling + 100 50 75 225 18. Sabah Sha ri a ti Wrestling + 50 30 40 120 19. Rafi g H u seynov Wrestling + 50 30 40 120 20. Elman Mu kh tarov Wrestling + 30 20 25 75 21. H a s a n A liyev Wrestling + 30 20 25 75 22. Ja bray i l H a s a nov Wrestling + 30 20 25 75 23. Ha j ı A liyev Wrestling + 30 20 25 75 24. Ruslan Dibirha j ıyev Wrestling + 30 20 25 75 25. Ja maləddin Ma g omedov Wrestling + 30 20 25 75 26. Natalya Sini sh in Wrestling + 30 20 25 75 27. Valentin Demyanenko R owing + 50 30 40 120 28. Rostislav Pevtsov Triat h lon + 30 20 25 75 29-30. Ole g Stepko S port gymnastics ++ 100 60 80 240 31. Ole g Stepko S port gymnastics + 30 20 25 75 32. Ole g Stepko S port gymnastics + 100 50 75 225 33. Marina Durunda A rtistic gymnastics + 50 30 40 120 34. İlya G ri sh unin Trampoline + 30 20 25 75 35. S port gymnastics Team (3 athletes ) + 30 15 10 55 36. İlham Z a kiyev Para-judo + 100 50 75 225 37. P a rviz Ba gh ırov B o xing + 100 50 75 225 38. Albert S a limov B o xing + 100 50 75 225 39. Teymur M a mm a dov B o xing + 100 50 75 225 40. Kollazo Sotomayor B o xing + 100 50 75 225 41. Elvin M a mi sh zad e B o xing + 100 50 75 225 42. Kh aybula Musalov B o xing + 50 30 40 120 43. S a bin a Abdullayeva Para-judo + 50 30 40 120 44. Or kh an S a f a rov Judo + 50 30 40 120 45. Sevil B u nyatova Fencing + 50 30 40 120 46. Amil G asımov S ambo + 50 30 40 120 47. İslam G asımov S ambo + 50 30 40 120 48. Vasif S a f a rb a yov S ambo + 50 30 40 120 49. N a zak a t Kha lilova S ambo + 50 30 40 120 50. Sevin j B u nyatova Fencing + 30 20 25 75 51. M o h a mm a dr a sul M aj idov B o xing + 30 20 25 75 52. Yana Ale x eyevna B o xing + 30 20 25 75 53. Anna A limardanova B o xing + 30 20 25 75 54. Tayfur A liyev B o xing + 30 20 25 75 55. Zakir Mislimov Para-judo + 30 20 25 75 56. Abdulkadir Abdullayev Boxing + 100 50 75 225

Totally 3450 1895 2660 8005