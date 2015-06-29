Обнародована сумма денежных наград для азербайджанских спортсменов-медалистов I Европейских игр - СПИСОК

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Обнародована сумма денежных наград, которые будут выданы азербайджанским спортсменам, получившим медали на I Европейских играх "Баку-2015". Как сообщает Report, медалистам и их личным тренерам в целом будут выданы 8 005 000 манатов.
По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева Национальным олимпийским комитетом золотым призерам и их личным тренерам будет выплачено 3 450 000 манатов, серебряным призерам и их тренерам - 1 895 000 манатов, а бронзовым призерам и их личным тренерам - 2 660 000 манатов.
Азербайджанские спортсмены за 17 дней игр завоевали 56 медалей, из которых 21 золотая, 15 серебряных и 20 бронзовых.
Спортсмену, занявшему 1-е место на I Европейских играх "Баку-2015", выделено 150 тыс. манатов (по распоряжению президента 100 тыс. + 50 тыс. со стороны НОК), его личному тренеру 75 тыс. манатов (по распоряжению президента 50 тыс. + 25 тыс. со стороны НОК), 2- место 80 тыс. манатов (по распоряжению президента 50 тыс.+ 30 тыс. со стороны НОК), его личному тренеру 40 тыс. манатов (по распоряжению президента 25 тыс. + 15 тыс. со стороны НОК), а бронзовому призеру - 50 тыс. манатов (по распоряжению президента 30 тыс. + 20 тыс. со стороны НОК), его личному тренеру 25 тыс. манатов (по распоряжению президента 15 тыс. + 10 тыс. со стороны НОК).
|N
|Спортсмены
|Bид спорта
|Медали
|Награда (тыс. манатов)
|З
|С
|Б
|Государство
|НОК
|Тренер
|Всего
|1.
|Фирдовси Фарзалиев
|Карате
|+
|100
|50
|75
|225
|2.
|Рафаэль Агаев
|Карате
|+
|100
|50
|75
|225
|3.
|Айхан Мамаев
|Карате
|+
|100
|50
|75
|225
|4.
|Ирина Зарецкая
|Карате
|+
|100
|50
|75
|225
|5.
|Ниязи Алиев
|Карате
|+
|30
|20
|25
|75
|6.
|Илаха Гасымова
|Карате
|+
|30
|20
|25
|75
|7.
|Айхан Тагизаде
|Тхеквондо
|+
|100
|50
|75
|225
|8
|Милад Бейги H
|Тхеквондо
|+
|100
|50
|75
|225
|9
|Радик Исаев
|Тхеквондо
|+
|100
|50
|75
|225
|10
|Фарида Азизова
|Тхеквондо
|+
|50
|30
|40
|120
|11.
|Патимат Абакарова
|Тхеквондо
|+
|30
|20
|25
|75
|12.
|Расул Чунаев
|Борьба
|+
|100
|50
|75
|225
|13.
|Эльвин Мурсалиев
|Борьба
|+
|100
|50
|75
|225
|14.
|Тогрул Аскров
|Борьба
|+
|100
|50
|75
|225
|15.
|Хетаг Газюмов
|Борьба
|+
|100
|50
|75
|225
|16.
|Мария Стадник
|Борьба
|+
|100
|50
|75
|225
|17.
|Анжела Дороган
|Борьба
|+
|100
|50
|75
|225
|18.
|Сабах Шариати
|Борьба
|+
|50
|30
|40
|120
|19.
|Рафиг Гусейнов
|Борьба
|+
|50
|30
|40
|120
|20.
|Эльман Мухтаров
|Борьба
|+
|30
|20
|25
|75
|21.
|Гасан Алиев
|Борьба
|+
|30
|20
|25
|75
|22.
|Джабраиль Гасанов
|Борьба
|+
|30
|20
|25
|75
|23.
|Гаджи Алиев
|Борьба
|+
|30
|20
|25
|75
|24.
|Руслан Дибиргаджиев
|Борьба
|+
|30
|20
|25
|75
|25.
|Джамаладдин Магомедов
|Борьба
|+
|30
|20
|25
|75
|26.
|Наталья Синшин
|Борьба
|+
|30
|20
|25
|75
|27.
|Валентин Демьяненко
|Гребля
|+
|50
|30
|40
|120
|28.
|Ростислав Певцов
|Триатлон
|+
|30
|20
|25
|75
|29-30.
|Олег Степко
|Спортивная гимнастика
|++
|100
|60
|80
|240
|31.
|Олег Степко
|Спортивная гимнастика
|+
|30
|20
|25
|75
|32.
|Олег Степко
|Спортивная гимнастика
|+
|100
|50
|75
|225
|33.
|Марина Дурунда
|Художественная гимнастика
|+
|50
|30
|40
|120
|34.
|Илья Гришунин
|Батут
|+
|30
|20
|25
|75
|35.
|Спортивная гимнастика
|Команда (3 спортсмена)
|+
|30
|15
|10
|55
|36.
|Ильхам Зякиев
|Парадзюдо
|+
|100
|50
|75
|225
|37.
|Парвиз Багиров
|Бокс
|+
|100
|50
|75
|225
|38.
|Альберт Селимов
|Бокс
|+
|100
|50
|75
|225
|39.
|Теймур Мамедов
|Бокс
|+
|100
|50
|75
|225
|40.
|Коллазо Сотомайор
|Бокс
|+
|100
|50
|75
|225
|41.
|Эльвин Мемишзаде
|Бокс
|+
|100
|50
|75
|225
|42.
|Хайбула Мусалов
|Бокс
|+
|50
|30
|40
|120
|43.
|Сабина Абдуллаева
|Парадзюдо
|+
|50
|30
|40
|120
|44.
|Орхан Сафаров
|Дзюдо
|+
|50
|30
|40
|120
|45.
|Севиль Буньятова
|Фехтование
|+
|50
|30
|40
|120
|46.
|Амиль Гасымов
|Самбо
|+
|50
|30
|40
|120
|47.
|Ислам Гасымов
|Самбо
|+
|50
|30
|40
|120
|48.
|Васиф Сафарбеков
|Самбо
|+
|50
|30
|40
|120
|49.
|Назакет Халилова
|Самбо
|+
|50
|30
|40
|120
|50.
|Севиндж Буньятова
|Фехтование
|+
|30
|20
|25
|75
|51.
|Магомедрасул Меджидов
|Бокс
|+
|30
|20
|25
|75
|52.
|Яна Алексеевна
|Бокс
|+
|30
|20
|25
|75
|53.
|Анна Алимарданова
|Бокс
|+
|30
|20
|25
|75
|54.
|Тайфур Алиев
|Бокс
|+
|30
|20
|25
|75
|55.
|Закир Мислимов
|Парадзюдо
|+
|30
|20
|25
|75
|56.
|Абдулкадир Абдуллаев
|Бокс
|+
|100
|50
|75
|225
|Всего
|3450
|1895
|2660
|8005
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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