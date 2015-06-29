Обнародована сумма денежных наград для азербайджанских спортсменов-медалистов I Европейских игр - СПИСОК

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Обнародована сумма денежных наград, которые будут выданы азербайджанским спортсменам, получившим медали на I Европейских играх "Баку-2015". Как сообщает Report, медалистам и их личным тренерам в целом будут выданы 8 005 000 манатов.

По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева Национальным олимпийским комитетом золотым призерам и их личным тренерам будет выплачено 3 450 000 манатов, серебряным призерам и их тренерам - 1 895 000 манатов, а бронзовым призерам и их личным тренерам - 2 660 000 манатов.

Азербайджанские спортсмены за 17 дней игр завоевали 56 медалей, из которых 21 золотая, 15 серебряных и 20 бронзовых.

Спортсмену, занявшему 1-е место на I Европейских играх "Баку-2015", выделено 150 тыс. манатов (по распоряжению президента 100 тыс. + 50 тыс. со стороны НОК), его личному тренеру 75 тыс. манатов (по распоряжению президента 50 тыс. + 25 тыс. со стороны НОК), 2- место 80 тыс. манатов (по распоряжению президента 50 тыс.+ 30 тыс. со стороны НОК), его личному тренеру 40 тыс. манатов (по распоряжению президента 25 тыс. + 15 тыс. со стороны НОК), а бронзовому призеру - 50 тыс. манатов (по распоряжению президента 30 тыс. + 20 тыс. со стороны НОК), его личному тренеру 25 тыс. манатов (по распоряжению президента 15 тыс. + 10 тыс. со стороны НОК).