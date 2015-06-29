 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародована сумма денежных наград для азербайджанских спортсменов-медалистов I Европейских игр - СПИСОК

    Медалистам и их личным тренерам в целом будут выдано 8 005 000 манатов

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Обнародована сумма денежных наград, которые будут выданы азербайджанским спортсменам, получившим медали на I Европейских играх "Баку-2015". Как сообщает Report, медалистам и их личным тренерам в целом будут выданы 8 005 000 манатов.

    По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева Национальным олимпийским комитетом золотым призерам и их личным тренерам будет выплачено 3 450 000 манатов, серебряным призерам и их тренерам - 1 895 000 манатов, а бронзовым призерам и их личным тренерам - 2 660 000 манатов. 

    Азербайджанские спортсмены за 17 дней игр завоевали 56 медалей, из которых 21 золотая, 15 серебряных и 20 бронзовых. 

    Спортсмену, занявшему 1-е место на I Европейских играх "Баку-2015", выделено 150 тыс. манатов (по распоряжению президента 100 тыс. + 50 тыс. со стороны НОК), его личному тренеру 75 тыс. манатов (по распоряжению президента 50 тыс. +  25 тыс. со стороны НОК), 2- место 80 тыс. манатов (по распоряжению президента 50 тыс.+  30 тыс. со стороны НОК), его личному тренеру 40 тыс. манатов (по распоряжению президента 25 тыс. + 15 тыс. со стороны НОК), а бронзовому призеру - 50 тыс. манатов (по распоряжению президента 30 тыс. + 20 тыс. со стороны НОК), его личному тренеру 25 тыс. манатов (по распоряжению президента 15 тыс. + 10 тыс. со стороны НОК).

    N Спортсмены Bид спорта Медали Награда (тыс. манатов)
    З С Б Государство НОК Тренер Всего
    1. Фирдовси Фарзалиев Карате + 100 50 75 225
    2. Рафаэль Агаев Карате + 100 50 75 225
    3. Айхан Мамаев Карате + 100 50 75 225
    4. Ирина Зарецкая Карате + 100 50 75 225
    5. Ниязи Алиев Карате + 30 20 25 75
    6. Илаха Гасымова Карате + 30 20 25 75
    7. Айхан Тагизаде Тхеквондо + 100 50 75 225
    8 Милад Бейги H Тхеквондо + 100 50 75 225
    9 Радик Исаев Тхеквондо + 100 50 75 225
    10 Фарида Азизова Тхеквондо + 50 30 40 120
    11. Патимат Абакарова Тхеквондо + 30 20 25 75
    12. Расул Чунаев Борьба + 100 50 75 225
    13. Эльвин Мурсалиев Борьба + 100 50 75 225
    14. Тогрул Аскров Борьба + 100 50 75 225
    15. Хетаг Газюмов Борьба + 100 50 75 225
    16. Мария Стадник Борьба + 100 50 75 225
    17. Анжела Дороган Борьба + 100 50 75 225
    18. Сабах Шариати Борьба + 50 30 40 120
    19. Рафиг Гусейнов Борьба + 50 30 40 120
    20. Эльман Мухтаров Борьба + 30 20 25 75
    21. Гасан Алиев Борьба + 30 20 25 75
    22. Джабраиль Гасанов Борьба + 30 20 25 75
    23. Гаджи Алиев Борьба + 30 20 25 75
    24. Руслан Дибиргаджиев Борьба + 30 20 25 75
    25. Джамаладдин Магомедов Борьба + 30 20 25 75
    26. Наталья Синшин Борьба + 30 20 25 75
    27. Валентин Демьяненко Гребля + 50 30 40 120
    28. Ростислав Певцов Триатлон + 30 20 25 75
    29-30. Олег Степко Спортивная гимнастика ++ 100 60 80 240
    31. Олег Степко Спортивная гимнастика + 30 20 25 75
    32. Олег Степко Спортивная гимнастика + 100 50 75 225
    33. Марина Дурунда Художественная гимнастика + 50 30 40 120
    34. Илья Гришунин Батут + 30 20 25 75
    35. Спортивная гимнастика Команда (3 спортсмена) + 30 15 10 55
    36. Ильхам Зякиев Парадзюдо + 100 50 75 225
    37. Парвиз Багиров Бокс + 100 50 75 225
    38. Альберт Селимов Бокс + 100 50 75 225
    39. Теймур Мамедов Бокс + 100 50 75 225
    40. Коллазо Сотомайор Бокс + 100 50 75 225
    41. Эльвин Мемишзаде Бокс + 100 50 75 225
    42. Хайбула Мусалов Бокс + 50 30 40 120
    43. Сабина Абдуллаева Парадзюдо + 50 30 40 120
    44. Орхан Сафаров Дзюдо + 50 30 40 120
    45. Севиль Буньятова Фехтование + 50 30 40 120
    46. Амиль Гасымов Самбо + 50 30 40 120
    47. Ислам Гасымов Самбо + 50 30 40 120
    48. Васиф Сафарбеков Самбо + 50 30 40 120
    49. Назакет Халилова Самбо + 50 30 40 120
    50. Севиндж Буньятова Фехтование + 30 20 25 75
    51. Магомедрасул Меджидов Бокс + 30 20 25 75
    52. Яна Алексеевна Бокс + 30 20 25 75
    53. Анна Алимарданова Бокс + 30 20 25 75
    54. Тайфур Алиев Бокс + 30 20 25 75
    55. Закир Мислимов Парадзюдо + 30 20 25 75
    56. Абдулкадир Абдуллаев Бокс + 100 50 75 225
    Всего 3450 1895 2660 8005
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi