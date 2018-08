​Today 21 Azerbaijani athletes will compete at Baku 2015 - LIST

Baku. 25 June. REPORT.AZ/ Today is the 14th day of Baku-2015 European Games. 21 Azerbaijani athletes will compete in the Games today.

Report informs, today 3X3 basketball, volleyball, boxing, judo, swimming and beach soccer competitions will be held today.

3X3 BASKETBALL

AZERBAIJAN

20:00 Men's 1/8 finals

Azerbaijan - Israel

AZERBAIJAN

17:00 Women's 1/8 finals

Azerbaijan - Latvia

Beach Soccer

AZERBAIJAN

20:30 Men's Group A

Azerbaijan - Switzerland

BOXING

Elvin Mamishzade

13:30 Men's light weight (52kq), semifinal

Elvin Mamishzade (Azerbaijan) - Hamza Touba (Germany)

Sotomayor Collazo

14:15 Men's first half-middle weight (64kq), semifinal

Viktor Petrov (Ukraine) - Sotomayor Collazo (Azerbaijan)

Teymur Mammadov

19:45 Men's Half-Heavyweight (81kq), Final

Manfredonia Valentino (Italy) - Teymur Mammadov (Azerbaijan)

Mahammadrasul Majidov (misses the fight due to injury)

14:30 Men's Super Heavyweight (+91), semifinal

Mahammadrasul Majidov (Azerbaijan) - Hasan Gimbatov (Russia)

Anna Alimardanova

12:30 Women's half-lightweight (51 - 54kq), semifinal

Elena Savalyeva (Russia) - Anna Alimardanova (Azerbaijan)

Fencing

Sevinj Bunyatova

11:50 Women's Individual Sabre, Group A

Sarban Ilgin (Turkey) - Sevinj Bunyadova (Azerbaijan)

11:50 * Women's Individual Sabre, Group A

Sevinj Bunyadova (Azerbaijan) - Stoltz Marion (France)

11:50 * Women's Individual Sabre, Group A

Gargano Rebecca (Italy) - Sevinj Bunyadova (Azerbaijan)

11:50 * Women's Individual Sabre, Group A

Sevinj Bunyadova (Azerbaijan) - Watora Martyna (Poland)

11:50 * Women's Individual Sabre, Group A

Olga Kharlan (Ukraine) - Sevinj Bunyadova (Azerbaijan)

Fatima Ibrahimova

12:50 * Women's Individual Sabre, Group D

Mariya Ridel (Russia) - Fatima Ibrahimova (Azerbaijan)

12:50 * Women's Individual Sabre, Group D

Fatima Ibrahimova (Azerbaijan) - Agustsdottir Thorbjorg (Iceland)

12:50 * Women's Individual Sabre, Group D

Fatima Ibrahimova (Azerbaijan) - Navarria Caterina (Italy)

12:50 * Women's Individual Sabre, Group D

Fatima Ibragimova (Azerbaijan) - Balzer Sara (France)

12:50 * Women's Individual Sabre, Group D

Fatima Ibrahimova (Azerbaijan) - Kravatska Olena (Ukraine)

Sabina Mikina

12:50 * Women's Individual Sabre, Group E

Sabina Mikina (Azerbaijan) - Vila Laia (Spain)

12:50 * Women's Individual Sabre, Group E

Sabina Mikina (Azerbaijan) - Darya Andreyeva (Belarus)

12:50 * Women's Individual Sabre, Group E

Sabina Mikina (Azerbaijan) - Tatiana Sukhova (Russia)

12:50 * Women's Individual Sabre, Group E

Sabina Mikina (Azerbaijan) - Kaleta Carolina (Poland)

12:50 * Women's Individual Sabre, Group E

Sabina Mikina (Azerbaijan) - Ciaraglia Sofia (Italy)

Sevil Bunyadova

12:50 * Women's Individual Sabre, Group F

Victoria Kovaleva (Russia) - Sevil Bunyadova (Azerbaijan)

12:50 * Women's Individual Sabre, Group F

Sevil Bunyadova (Azerbaijan) - Aliya Itzkowitz (UK)

12:50 * Women's Individual Sabre, Group F

Sevil Bunyadova (Azerbaijan) - Zhovnir Olga (Ukraine)

12:50 * Women's Individual Sabre, Group F

Bianca Pascu (Romania) - Sevil Bunyadova (Azerbaijan)

12:50 * Women's Individual Sabre, Group F

Sevil Bunyadova (Azerbaijan) - Alexandra Gevaert (Belgium)

JUDO

Orkhan Safarov

14:06 * Men's 60 kg, 1/16 Qualification

Orkhan Safarov (Azerbaijan) - to be determined

14:54 Men's - 60 kg, 1/4 finals (if classifies)

16:12 Men's - 60 kg, semi-final (if classifies)

19:50 Men's - 60 kg, final (if classifies)

Ilgar Mushkiyev

13:48 * Men's - 60 kg, 1/16 Qualification

Ilgar Mushkiyev - to be determined

14:54 Men's - 60 kg, 1/4 finals (if classifies)

16:12 Men's - 60 kg, semi-final (if classifies)

19:50 Men's - 60 kg, final (if classifes)

Nijat Shikhalizade

13:00 * Men's - 66 kg, 1/16 Qualification

Nijat Shikhalizade (Azerbaijan) - Sinan Sandal (Turkey)

14:36 Men's - 66 kg, 1/16 Qualification (if classifies)

15:30 Men's - 66 kg, 1/4 finals (if classifies)

16:36 Men's - 66 kg, semi-final (if classifies)

20:50 Men's - 66 kg, final (if classifies)

Tarlan Karimov

13:12 * Men's - 66 kg, 1/16 Qualification

Mikhail Pulyaev (Russia) - Tarlan Karimov (Azerbaijan)

14:36 Men's - 66 kg, 1/16 Qualification (if classifies)

15:30 Men's - 66 kg, 1/4 finals (if classifies)

16:36 Men's - 66 kg, semi-final (if classifies)

20:50 Men's - 66 kg, final (if classifies)

Leyla Aliyeva

12:00 Women's - 48 kg, 1/16 Qualification

Kristina Vrsic (Slovenia) - Leyla Aliyeva (Azerbaijan)

Aisha Gurbanly

12:12 * Women's - 48 kg, 1/16 Qualification

Kristina Rumyantseva (Russia) - Aisha Gurbanly (Azerbaijan)

Sakina Zayirova

12:12 * Women's - 52 kg, 1/16 Qualification

Schwartz Roniqrs (Israel) - Sakina Zayirova (Azerbaijan)

Kifayat Gasimova

13:18 * Women's - 57 kg, 1/16 Qualification

Kifayat Gasimova (Azerbaijan) - Rogić Jovana (Slovakia)

SWIMMING

Murad Ayhan

09:40 Men's 50m Breaststroke, First Games

Anton Jeltyakov

09:40 Men's 50m Breaststroke, preliminary Games

Gregory Kalminski

10:11 Men's 200m backstroke, preliminary games

Alsu Bayramova

10:26 Women's 100m Butterfly, preliminary Games

Yulia Stisyuk

09:30 Women's 50m backstroke, preliminary games

VOLLEYBALL

AZERBAIJAN

19:30 Women's, Semi Final

Turkey - Azerbaijan